"Le plus gros flop de l'histoire" : Carlos Forbs va revenir aux Pays-Bas avec une "revanche" à prendre

"Le plus gros flop de l'histoire" : Carlos Forbs va revenir aux Pays-Bas avec une "revanche" à prendre
Photo: © photonews

Lorsque le Club de Bruges a déboursé environ six millions d'euros pour recruter Carlos Forbs à l'Ajax Amsterdam durant l'été 2025, son départ n'avait pas suscité beaucoup de regrets aux Pays-Bas. L'ailier portugais n'était jamais parvenu à convaincre sous les couleurs ajacides et son prêt à Wolverhampton n'avait pas non plus été une réussite. Mais un peu plus d'un an plus tard, la situation a bien changé.

Carlos Forbs se rendra à Eindhoven avec le plein de confiance, où le Club de Bruges affrontera le PSV la semaine prochaine en Ligue des champions.

De flop annoncé à joueur incontournable du Club de Bruges

À l'époque, les critiques venues des Pays-Bas étaient particulièrement sévères. Le journaliste Valentijn Driessen n'avait pas caché son scepticisme concernant ce transfert dans l'émission Kick-Off. S'il reconnaissait la vitesse impressionnante de Forbs, il estimait que l'ailier portugais manquait de qualités techniques.

En septembre 2025, il était même allé encore plus loin en affirmant que Forbs deviendrait "le plus gros flop de l'histoire" du Club de Bruges. Il rejetait également toute comparaison avec Noa Lang. Aux Pays-Bas, rares étaient ceux qui croyaient en la réussite du Portugais chez les Blauw en Zwart.

Mais Forbs ne s'est pas laissé déstabiliser. Il a rapidement montré de belles choses sous le maillot brugeois, notamment en Ligue des champions, avant de connaître une période plus compliquée. Malgré cette baisse de régime, ses performances de la saison dernière avaient déjà démontré que ses qualités avaient été largement sous-estimées aux Pays-Bas.

Cette saison, l'ailier semble avoir franchi un nouveau cap. Sa vitesse reste son principal atout, mais il se montre également de plus en plus précis dans le dernier geste et plus efficace devant le but. Les statistiques parlent d'elles-mêmes : après douze rencontres officielles, il comptait déjà trois buts et huit passes décisives.

Carlos Forbs attendu au tournant face au PSV

Ses récentes performances européennes ont encore renforcé son statut. Face à l'Inter Milan, il a délivré deux passes décisives. Contre le RC Lens, il a inscrit un but et participé à la construction d'une autre réalisation brugeoise. Face à Saint-Trond, il s'est une nouvelle fois illustré en offrant deux assists à Nicolò Tresoldi.

Aux Pays-Bas, le regard porté sur l'ancien joueur de l'Ajax a désormais changé. Voetbal International a récemment mis en garde le PSV contre le duo offensif formé par Forbs et Tresoldi.

Ivan Leko a également souligné à quel point le Portugais était difficile à arrêter. Sa vitesse, sa capacité à éliminer ses adversaires et ses progrès dans le jeu en font aujourd'hui l'une des principales armes offensives du Club de Bruges.

Moqué lors de son départ de l'Ajax Amsterdam, Carlos Forbs est désormais un joueur dont le PSV devra particulièrement se méfier. Son retour aux Pays-Bas sera une nouvelle occasion de montrer les progrès réalisés depuis son arrivée en Belgique. Il aura une petite "revanche" à prendre.

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