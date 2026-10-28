Les chiffres pourraient donner des idées à Vitor Bruno : voici le onze idéal des Mauves selon les statistiques

La lourde défaite (4-0) face à La Gantoise a encore accentué la pression sur Vitor Bruno. L'entraîneur portugais peine toujours à trouver son onze idéal au Sporting d'Anderlecht. Pourtant, les statistiques donnent déjà quelques indications intéressantes, notamment au milieu de terrain et en attaque, où certains choix pourraient être remis en question.

Le Sporting d'Anderlecht connaît un début de saison particulièrement irrégulier. La lourde défaite face à La Gantoise a une nouvelle fois mis en évidence les lacunes des Mauves, notamment leur manque d'efficacité et de stabilité. De son côté, Vitor Bruno continue de chercher la bonne formule. Mais quels joueurs méritent réellement une place de titulaire au regard de leurs performances individuelles ?

Pour tenter d'y répondre, nous avons analysé les statistiques de FotMob. Outre les notes moyennes attribuées aux joueurs, nous avons également pris en compte leur temps de jeu, les occasions créées et leur rendement offensif.

Ali Maamar et Giulian Biancone impressionnent

Dans les cages, Colin Coosemans reste une valeur sûre. Devant lui, Giulian Biancone se distingue particulièrement. Le défenseur français affiche une note moyenne de 7,38 sur FotMob, ce qui fait de lui l'un des joueurs les mieux notés du Sporting d'Anderlecht.

Ali Maamar présente également des statistiques intéressantes. Le latéral droit obtient une note moyenne de 7,40 et a déjà créé seize occasions. Il compte également trois grosses occasions créées et un total de 2,5 passes décisives attendues (xA).

Grâce à sa régularité, Léo Pétrot semble également être un candidat logique pour une place de titulaire en défense centrale. Sur le flanc gauche, Ludwig Augustinsson pourrait apporter son expérience, même si la concurrence semble plus ouverte à ce poste.





Un milieu de terrain qui ne manque pas de créativité

Dans l'entrejeu, les statistiques donnent également matière à réflexion. Marco Kana a déjà créé neuf occasions et pourrait jouer un rôle important dans la construction du jeu anderlechtois.

Lukas Ambros fait encore mieux avec treize occasions créées, dont trois grosses occasions.

Ilias Koutsoupias mérite lui aussi une attention particulière. Avec une note moyenne de 7,35 sur FotMob, le milieu de terrain figure parmi les joueurs les mieux évalués d'Anderlecht. Ses statistiques sont prometteuses, même s'il faut tenir compte de son temps de jeu plus limité.

Sur le papier, un milieu composé de Kana, Ambros et Koutsoupias pourrait offrir un mélange intéressant de circulation du ballon et de créativité.

Tawfik Bentayeb pourrait bousculer la hiérarchie en attaque

C'est peut-être à la pointe de l'attaque que le débat est le plus intéressant. Danylo Sikan affiche un total de 2,6 buts attendus (xG) et tente en moyenne 3,8 tirs par 90 minutes. L'Ukrainien parvient donc régulièrement à se mettre en position de marquer.

Mais les statistiques de Tawfik Bentayeb sont également particulièrement intéressantes.

L'attaquant inscrit en moyenne 0,83 but par 90 minutes. Il affiche également 0,55 but attendu et 1,7 tir cadré par rencontre complète. Des chiffres qui plaident clairement en faveur d'une place de titulaire.

Il faut toutefois relativiser ces statistiques, puisque Bentayeb a disputé moins de minutes. Rien ne garantit qu'il pourrait maintenir un tel rendement sur une rencontre entière ou sur une plus longue période.

Sur les ailes, Marten Winkler et Oliver Antman méritent également leur chance. Le premier présente un rendement intéressant devant le but, tandis que le second se distingue notamment par ses passes décisives attendues.

Sur la base de ces statistiques, voici donc le onze qui se dégage : Coosemans ; Maamar, Biancone, Pétrot, Augustinsson ; Kana, Ambros ; Antman, Koutsoupias, Winkler ; Bentayeb.

Cela ne signifie évidemment pas que des joueurs comme Mario Stroeykens, Adriano Bertaccini ou Mihajlo Cvetkovic ne méritent pas une place de titulaire. Les statistiques ne racontent pas toute l'histoire. Le niveau des adversaires, les consignes tactiques, l'état physique et le nombre de minutes disputées doivent également entrer en ligne de compte.

Vitor Bruno face à des choix importants

Ces chiffres permettent néanmoins de tirer plusieurs enseignements intéressants. Reste désormais à savoir si Vitor Bruno parviendra à apporter davantage de clarté dans ses choix.

Car après la lourde défaite face à La Gantoise, une chose semble de plus en plus évidente : Anderlecht a besoin de retrouver un onze de base identifiable, capable de performer non seulement individuellement, mais surtout collectivement.