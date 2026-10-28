Les médecins auraient identifié une cause possible pour le malaise de Vincent Kompany

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Les médecins auraient identifié une cause possible pour le malaise de Vincent Kompany
Photo: © photonews

Du repos, du repos et encore du repos. Voilà ce que les médecins ont prescrit à Vincent Kompany après son malaise la semaine passée. Et s'il respecte cette ordonnance sur le plan physique, étant toujours à l'hôpital, le coach du Bayern Munich ne parvient pas vraiment à déconnecter. Le corps médical, de son côté, se pencherait sur une nouvelle piste pour expliquer ses soucis de santé récents.

Vincent Kompany ne sera naturellement pas présent ce mercredi à l'Allianz Arena pour le match de Coupe d'Allemagne du Bayern contre Magdebourg. Le coach bavarois est toujours à l'hôpital, et devrait encore y rester quelques jours après s'être écroulé vendredi dernier en pleine séance d'entraînement.

Ce mardi, en conférence de presse d'avant-match, son adjoint Aaron Danks a donné des nouvelles de Kompany, auquel il a rendu visite à l'hôpital. S'il est désormais hors de danger, le Belge a cependant reçu un conseil clair de la part des docteurs : il doit se reposer.

Vincent Kompany a regardé Fribourg-Bayern

Cela inclut notamment le fait de ne pas regarder de football, précise le quotidien allemand BILD. Une recommandation que, sans surprise, Vincent Kompany n'a pas suivie : il aurait ainsi suivi le match du Bayern Munich en déplacement à Fribourg (1-3), samedi dernier, dès le lendemain de son malaise.

On imagine bien qu'il a aussi jeté un oeil ce lundi à la cérémonie du Ballon d'Or, au moins pour assister au couronnement de son poulain Harry Kane, qui lui a dédié son trophée.

Le malaise de Kompany, de nature cérébrale ? 

Côté médical, BILD rapporte que les docteurs se pencheraient activement sur une piste afin d'expliquer le malaise de Kompany mais aussi ses problèmes ces dernières semaines.

Lire aussi… "Nous avons eu de bonnes conversations" : le Bayern donne des nouvelles de Vincent Kompany

L'ancien capitaine des Diables Rouges pourrait en effet souffrir d'un souci au niveau cérébral, qui expliquerait ses douleurs et notamment sa crise de vendredi, lors de laquelle il aurait subi des convulsions comparables à une crise d'épilepsie. Un problème qui ne mettrait pas sa vie en danger, précise le média allemand, mais qui nécessiterait d'être pris en charge.

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