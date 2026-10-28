Les méthodes de Philippe Clément remises en question à Norwich City ?

Florent Malice Manuel Gonzalez
Florent Malice et Manuel Gonzalez
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Les méthodes de Philippe Clément remises en question à Norwich City ?
Photo: © photonews
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La victoire était probablement indispensable à Philippe Clément le week-end dernier afin de ne pas perdre sa place. Mais même comme ça, la pression monte.

Philippe Clément a relancé Norwich City la saison dernière. Les Canaris luttaient contre la relégation, mais ont vécu une fin de saison sans souci suite à l'arrivée de notre compatriote.

Mieux encore : Norwich n'a pas caché durant l'intersaison son rêve de montée en Premier League, objectif à moyen terme du club. La réalité est toutefois que les Canaris voient à nouveau le spectre de la relégation planer sur Carrow Road.

Une victoire indispensable pour soulager Philippe Clement, mais...

Norwich s'est imposé 3-1 face à Charlton Athletic le week-end dernier. Cette victoire était indispensable pour permettre à Clément de souffler un peu. Mais un certain mécontentement émanerait du vestiaire concernant les méthodes de notre compatriote.

The Daily Mail affirme en effet que le groupe apprécie peu la charge de travail imposée par le Belge. Les longues journées, et surtout le peu de jours de repos, irritent particulièrement les joueurs. À titre d'illustration : en décembre dernier, il n'y a eu qu'un seul jour de repos.

Clement Philippe
© photonews

Une semaine après la fin de la saison, les joueurs ont déjà été rappelés au club pour un stage intensif. Même durant la récente trêve internationale de trois semaines, les jours de repos ont été très rares.

Les jours où aucun entraînement n'était prévu durant cette trêve internationale, Clément organisait des réunions qui duraient jusqu'à sept heures. L'ensemble du département football, joueurs compris, était tenu d'y assister.

Avant la victoire du week-end dernier, Norwich avait enchaîné six défaites consécutives. Seule une série de victoires pourra désormais relancer la machine, sans quoi Philippe Clément risque de voir le groupe le lâcher. 

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