OFFICIEL : après les incidents à Bruges, le RC Lens prend une décision forte concernant ses supporters

Deviens fan de Lens! 50 Ce vendredi soir à 21h05, le LOSC et Lens s'affronteront en Ligue 1 au stade Pierre-Mauroy. Cette rencontre se tiendra toutefois sans supporters lensois.



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