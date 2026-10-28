OFFICIEL : après les incidents à Bruges, le RC Lens prend une décision forte concernant ses supporters
Ce vendredi soir à 21h05, le LOSC et Lens s'affronteront en Ligue 1 au stade Pierre-Mauroy. Cette rencontre se tiendra toutefois sans supporters lensois.
Le communiqué complet du RC Lens
À la suite des événements survenus à Bruges lors de la J3 de Ligue des Champions, le RC Lens a informé ce lundi l'ensemble des associations de supporters de sa décision de ne pas ouvrir le parcage visiteur à Lille, après l’avoir signalé en réunion d’organisation en Préfecture du Nord.
À Bruges, dans le parcage, une décision collective et concertée avait été prise en amont de la rencontre de recourir à l'usage d'engins pyrotechniques (132 ont été référencés dans le rapport UEFA). Cet usage massif est intervenu alors même que le RC Lens se trouvait sous le coup d'un strict sursis de fermeture de parcage en Ligue des Champions, faisant peser sur l'ensemble de ses supporters le risque de nouvelles sanctions.
La Ligue des Champions occupe une place singulière dans l'histoire du club. Le RC Lens n'a participé qu'à quatre reprises à cette compétition majeure et les déplacements européens qu'elle offre constituent des souvenirs précieux de la mémoire sang et or. L’UEFA a notifié ce mardi après-midi que les parcages à Leipzig et Liverpool seraient fermés (plus une nouvelle rencontre en sursis).
Au-delà de l'usage de la pyrotechnie, c'est surtout la nature des faits qui appelle une réponse ferme. Les actes commis à Bruges relèvent d'une pyrotechnie dangereuse et hostile, caractérisée notamment par des jets en direction du terrain et de supporters dont les PMR sang et or directement touchés ainsi que l’usage de pétards qui ont blessé un stadier. Cette situation dépasse largement le cadre des animations qui peuvent parfois accompagner l'expression populaire dans les tribunes.
Une ligne rouge a été franchie. Cette ligne n'avait rien d'implicite. Elle avait été définie conjointement par le club et des groupes de supporters à l'issue d'échanges menés la saison dernière, à la lumière d'incidents intervenus précédemment à Metz, Lille, Londres ou encore Reims. Les engagements alors pris conjointement reposaient sur un principe simple : jamais la sécurité des personnes, des acteurs du jeu ne devait être mise en danger.
Dans ces conditions, le RC Lens a décidé de ne pas ouvrir le parcage visiteur à Lille ce vendredi. Cette rencontre présente, sur le plan symbolique, une proximité évidente avec le déplacement de Bruges. Le club considère que le sens des responsabilités auquel chacun s'était engagé a été bafoué. Cette décision poursuit un double objectif : sanctionner et prévenir. Sanctionner, parce que les faits commis à Bruges sont d'une extrême gravité et ont porté atteinte à l'image du RC Lens et de déplacement de ses supporters dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Prévenir, parce qu'il est aujourd'hui impossible d'écarter le risque de voir se reproduire à Lille des comportements similaires à ceux qui ont conduit à cette situation.
Le club demeure attaché au principe selon lequel les sanctions individuelles doivent, autant que possible, prévaloir. Néanmoins, la gravité des faits ainsi que le caractère collectif et organisé des agissements constatés imposent une réponse à la hauteur des événements. Le RC Lens ne peut prendre le risque de nouveaux débordements alors même que chacun appelle à identifier les responsables, tandis que des dispositifs destinés à rendre cette identification inopérante, notamment le port de cagoules, continuent d'être employés.
À ce titre, le club réaffirme avec la plus grande fermeté que l'accès au stade ne peut s'effectuer le visage dissimulé sous une cagoule. Il annonce également qu'à l'avenir, chaque fois que les circonstances le permettront, des plaintes nominatives seront systématiquement déposées en lieu et place de plaintes contre X. Le RC Lens invite par ailleurs l'ensemble des groupes de supporters à agir au sein de leurs propres rangs afin de faire respecter les règles qui conditionnent la sécurité de tous et la préservation de notre modèle de soutien populaire.
Le RC Lens mesure la déception que cette décision suscitera chez de nombreux supporters. Il sait également l'attachement profond qui unit le peuple sang et or à son club, à ses couleurs et à ses déplacements. C'est précisément pour préserver cet héritage, protéger son avenir et garantir que de telles situations ne se reproduisent plus que cette décision a été prise pour le derby.
Communiqué officiel du Racing Club de Lens. ▶️ https://t.co/o7LfUN1bX9 #RCLens https://t.co/ylZYa40YDD— Racing Club de Lens (@RCLens) October 28, 2026
Le RC Lens ferme son parcage visiteurs pour le derby contre Lille après les incidents à Bruges
C'est désormais officiel : le RC Lens a pris la décision de fermer son parcage visiteurs pour le derby à Lille, ce vendredi. Le club a choisi de prendre cette décision après les incidents survenus au stade Jan Breydel en Ligue des champions.
De nombreux incidents à Bruges
Au total, 132 engins pyrotechniques ont été recensés par l'UEFA. Des engins pyrotechniques ont été projetés vers le terrain et les supporters. Des personnes à mobilité réduite ont notamment été touchées. Un steward a également été blessé par des pétards.
L'UEFA a également décidé de sanctionner le RC Lens en annonçant la fermeture des parcages visiteurs pour les déplacements à Leipzig et à Liverpool.
Ce vendredi soir à 21h05, le LOSC et Lens s'affronteront en Ligue 1 au stade Pierre-Mauroy. Cette rencontre se tiendra toutefois sans supporters lensois.
En effet, le parcage visiteurs sera vide. Le RC Lens a pris la décision de ne pas vendre de billets en raison de plusieurs débordements lors de matchs à l'extérieur.
Des incidents à Bruges et à Troyes
Mercredi dernier, les supporters lensois s'étaient fait remarquer en Ligue des champions sur la pelouse du Club de Bruges, au stade Jan Breydel. Des fumigènes avaient été allumés et lancés sur le terrain, ce qui avait entraîné une courte interruption de la rencontre.
Quelques jours plus tôt, le 17 octobre, un scénario similaire s'était déjà produit. À Troyes, des dizaines de fumigènes avaient été allumés et la rencontre avait également été temporairement interrompue.
Le RC Lens prend une décision forte
Pour éviter une nouvelle interruption entraînant des sanctions pour le club, le RC Lens a pris la décision de ne pas permettre à ses supporters d'assister au derby du Nord ce vendredi à 21h05. Une décision forte, mais qui semble primordiale pour la direction lensoise, lassée par ces comportements, rapporte RMC Sport.
La direction du RC Lens échangera avec les différentes associations de supporters ce mardi.
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