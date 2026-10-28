OFFICIEL : le verdict est tombé concernant le huis clos du choc hennuyer

Le Sporting de Charleroi a désormais officiellement confirmé dans un communiqué que le choc hennuyer se disputera bien à huis clos ce dimanche.

Les Storm Ultras ont révélé, quelques minutes plus tôt, avant la publication du communiqué de Charleroi, que le sponsor ALUMATIC a tenté de faire suspendre la décision du huis clos en introduisant une action en référé en urgence. Une démarche qui a cependant été rejetée ce mercredi matin.

Le Sporting de Charleroi confirme le huis clos

"Le Royal Charleroi Sporting Club confirme officiellement que la rencontre face à la RAAL La Louvière, prévue ce dimanche 1er novembre au Stade du Pays de Charleroi, se disputera bien à huis clos et donc sans la présence du public", écrit le Sporting de Charleroi dans un communiqué.

"Face aux interrogations qui subsistent, le Sporting tient à lever toute ambiguïté : le match aura bien lieu, mais nos supporters seront privés de la possibilité de soutenir leur équipe à domicile."

Charleroi déplore une injustice majeure

Charleroi déplore cette situation : "Une situation que notre club déplore profondément et considère comme une injustice majeure, tant sur le fond que dans ses conséquences sportives, humaines et économiques."

Pour rappel, cette décision fait suite aux incidents survenus entre le Standard de Liège et le Sporting de Charleroi en fin de saison dernière.



