Quatre défaites de rang en championnat ? Voici depuis quand ce n'était plus arrivé au Standard

Le Standard vient d'enchaîner quatre défaites de rang en championnat. Voilà qui n'était plus arrivé depuis longtemps. Il y a cinq ans, ce triste enchaînement était survenu à deux reprises.

Techniquement, le Standard a enchaîné quatre défaites de suite il y a moins longtemps que cela. En 2024, la saison des Liégeois s'était terminée par quatre lignes rouges au calendrier. Mais l'une d'entre elles est l'oeuvre du score de forfait contre Westerlo, la rencontre n'avait pas été disputée suite à l'action de protestation des supporters.

Pour voir le Standard défait quatre fois de suite en championnat sur le terrain, il faut remonter à mai 2021. Les Rouches d'Mbaye Leye avaient terminé la saison avec cinq défaites en six matchs de Playoffs. Dont quatre revers pour conclure l'exercice.

Le Standard sera sous pression contre Courtrai

L'équipe avait mordu la poussière contre Malines (1-2 puis 3-1), La Gantoise (2-0) et Ostende (1-3). Zinho Vanheusden était encore le capitaine de l'équipe, des joueurs comme Jean-François Gillet, Maxime Lestienne, João Klauss, Jackson Muleka ou Laurent Jans étaient de la partie.

Le pire dans tout cela ? La mésaventure était déjà arrivée une première fois à Philippe Montanier cette saison là, avec des défaites successives contre La Gantoise (2-1), Mouscron (0-1), Courtrai (2-1) et Saint-Trond (1-2).



Le Standard doit donc se reprendre : une nouvelle défaite à domicile contre Courtrai synonyme de 0 sur 15 n'arrangerait pas les affaires de Vincent Euvrard. En 2020/2021, le compteur n'avait pas été jusqu'à cinq défaites de rang : Philippe Montanier avait trouvé les mots pour retrouver la victoire, alors que la mauvaise série de Leye avait été arrêtée par la fin de la saison.