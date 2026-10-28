Romelu Lukaku continue de surprendre : il ne lui aura fallu que quelques mois

À Fenerbahçe, Romelu Lukaku ne se contente pas de marquer des buts. Le Diable Rouge apprend également le turc à une vitesse impressionnante. Selon les médias locaux, il en aurait même fait la démonstration lors du derby électrique contre Galatasaray, après une altercation survenue dès la douzième seconde de jeu.

Romelu Lukaku est connu pour ses facilités avec les langues. Le Diable Rouge parle déjà huit langues, à des degrés de maîtrise différents : le néerlandais, le français, l'anglais, le lingala, l'espagnol, l'italien, l'allemand et le portugais. Le turc pourrait désormais devenir sa neuvième langue. Lors de sa présentation à Fenerbahçe, il avait clairement annoncé son intention de l'apprendre le plus rapidement possible.

L'attaquant s'était fixé un objectif ambitieux : être capable de tenir une conversation en turc dans un délai de trois à quatre mois. Il souhaitait immédiatement prendre des cours et ne pas se limiter à quelques termes footballistiques. Romelu Lukaku veut également pouvoir communiquer en dehors du terrain avec ses coéquipiers, les membres du staff et les supporters.

Romelu Lukaku parle turc en plein derby

Une scène particulièrement étonnante s'est produite lundi lors du derby face à Galatasaray. Après seulement douze secondes de jeu, Romelu Lukaku s'est retrouvé au cœur d'une altercation avec le défenseur Abdülkerim Bardakcı. Le ton est rapidement monté et plusieurs joueurs ont dû intervenir pour séparer les deux hommes.

Selon les médias turcs, Romelu Lukaku aurait d'abord proféré plusieurs insultes en anglais pendant l'échange. Il serait ensuite passé au turc, pensant que son adversaire ne comprenait pas les insultes en anglais.

Cet incident illustre la volonté du joueur de s'adapter rapidement à son nouvel environnement. Il serait désormais capable de s'exprimer plutôt correctement en turc et de comprendre une grande partie des conversations.



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Romelu Lukaku veut être bien plus qu'un simple buteur

La Turquie n'est d'ailleurs pas une terre totalement inconnue pour l'attaquant belge. Son père y a évolué dans les années 1990 et son frère Jordan a également porté les couleurs de Fenerbahçe. Romelu Lukaku possède donc des attaches familiales avec le pays et souhaite visiblement tisser des liens avec son nouvel environnement.

Sur le terrain, il doit aider Fenerbahçe à rivaliser avec son grand concurrent, Galatasaray. En dehors des pelouses, ses compétences linguistiques pourraient lui permettre de s'intégrer plus rapidement au sein du club et de se rapprocher des supporters. S'il parvient à maîtriser couramment le turc, il ajoutera une huitième langue à son impressionnant répertoire.