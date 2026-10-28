Romelu Lukaku continue de surprendre : il ne lui aura fallu que quelques mois

Romelu Lukaku continue de surprendre : il ne lui aura fallu que quelques mois
Photo: © photonews

À Fenerbahçe, Romelu Lukaku ne se contente pas de marquer des buts. Le Diable Rouge apprend également le turc à une vitesse impressionnante. Selon les médias locaux, il en aurait même fait la démonstration lors du derby électrique contre Galatasaray, après une altercation survenue dès la douzième seconde de jeu.

Romelu Lukaku est connu pour ses facilités avec les langues. Le Diable Rouge parle déjà huit langues, à des degrés de maîtrise différents : le néerlandais, le français, l'anglais, le lingala, l'espagnol, l'italien, l'allemand et le portugais. Le turc pourrait désormais devenir sa neuvième langue. Lors de sa présentation à Fenerbahçe, il avait clairement annoncé son intention de l'apprendre le plus rapidement possible.

L'attaquant s'était fixé un objectif ambitieux : être capable de tenir une conversation en turc dans un délai de trois à quatre mois. Il souhaitait immédiatement prendre des cours et ne pas se limiter à quelques termes footballistiques. Romelu Lukaku veut également pouvoir communiquer en dehors du terrain avec ses coéquipiers, les membres du staff et les supporters.

Romelu Lukaku parle turc en plein derby 

Une scène particulièrement étonnante s'est produite lundi lors du derby face à Galatasaray. Après seulement douze secondes de jeu, Romelu Lukaku s'est retrouvé au cœur d'une altercation avec le défenseur Abdülkerim Bardakcı. Le ton est rapidement monté et plusieurs joueurs ont dû intervenir pour séparer les deux hommes.

Selon les médias turcs, Romelu Lukaku aurait d'abord proféré plusieurs insultes en anglais pendant l'échange. Il serait ensuite passé au turc, pensant que son adversaire ne comprenait pas les insultes en anglais.

Cet incident illustre la volonté du joueur de s'adapter rapidement à son nouvel environnement. Il serait désormais capable de s'exprimer plutôt correctement en turc et de comprendre une grande partie des conversations.

Lire aussi… Un ancien coach de Pro League sera l'entraîneur intérimaire de Romelu Lukaku

Romelu Lukaku veut être bien plus qu'un simple buteur

La Turquie n'est d'ailleurs pas une terre totalement inconnue pour l'attaquant belge. Son père y a évolué dans les années 1990 et son frère Jordan a également porté les couleurs de Fenerbahçe. Romelu Lukaku possède donc des attaches familiales avec le pays et souhaite visiblement tisser des liens avec son nouvel environnement.

Sur le terrain, il doit aider Fenerbahçe à rivaliser avec son grand concurrent, Galatasaray. En dehors des pelouses, ses compétences linguistiques pourraient lui permettre de s'intégrer plus rapidement au sein du club et de se rapprocher des supporters. S'il parvient à maîtriser couramment le turc, il ajoutera une huitième langue à son impressionnant répertoire.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Süper Lig
Süper Lig Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Fenerbahce
Romelu Lukaku

Plus de news

Un ancien coach de Pro League sera l'entraîneur intérimaire de Romelu Lukaku

Un ancien coach de Pro League sera l'entraîneur intérimaire de Romelu Lukaku

08:30
Du changement à Anderlecht : le club confie de nouvelles responsabilités à une ancienne figure emblématique

Du changement à Anderlecht : le club confie de nouvelles responsabilités à une ancienne figure emblématique

16:40
Le Club de Bruges pourrait toucher le pactole avec Nicolo Tresoldi : plusieurs grands clubs sur le coup

Le Club de Bruges pourrait toucher le pactole avec Nicolo Tresoldi : plusieurs grands clubs sur le coup

17:00
Un Diable Rouge renaît aux Pays-Bas : "Il aurait été idéal pour l'Ajax"

Un Diable Rouge renaît aux Pays-Bas : "Il aurait été idéal pour l'Ajax"

16:20
La Fédération espagnole de football prend des mesures après le terrible drame survenu en Espagne

La Fédération espagnole de football prend des mesures après le terrible drame survenu en Espagne

16:10
Excellente nouvelle pour les Diables Rouges avant leur dernier match de Ligue des Nations contre l'Italie

Excellente nouvelle pour les Diables Rouges avant leur dernier match de Ligue des Nations contre l'Italie

15:40
"J'avais donné mon feu vert, mais..." : Norman Bassette explique pourquoi il n'a pas rejoint le Standard

"J'avais donné mon feu vert, mais..." : Norman Bassette explique pourquoi il n'a pas rejoint le Standard

14:40
Le père de Lamine Yamal crache sur une serveuse et s’en prend à un journaliste

Le père de Lamine Yamal crache sur une serveuse et s’en prend à un journaliste

15:20
La Chine confirme la suspension de la diffusion du championnat espagnol après la polémique Mbappé

La Chine confirme la suspension de la diffusion du championnat espagnol après la polémique Mbappé

14:47
"Une injustice majeure" : le Sporting de Charleroi ne décolère pas

"Une injustice majeure" : le Sporting de Charleroi ne décolère pas

13:40
1
🎥 Un ancien talent du Club de Bruges inscrit un but incroyable en Coupe des Pays-Bas

🎥 Un ancien talent du Club de Bruges inscrit un but incroyable en Coupe des Pays-Bas

13:51
OFFICIEL : le verdict est tombé concernant le huis clos du choc hennuyer

OFFICIEL : le verdict est tombé concernant le huis clos du choc hennuyer

13:10
Le choc hennuyer entre Charleroi et la RAAL finalement à huis clos ? Une dernière tentative a échoué

Le choc hennuyer entre Charleroi et la RAAL finalement à huis clos ? Une dernière tentative a échoué

12:48
2
"Aucun élément permettant de contredire" : la direction de l'arbitrage répond à la colère de Will Still

"Aucun élément permettant de contredire" : la direction de l'arbitrage répond à la colère de Will Still

12:59
📷 Le Sporting de Charleroi présente un nouveau maillot spécial pour le choc hennuyer

📷 Le Sporting de Charleroi présente un nouveau maillot spécial pour le choc hennuyer

12:00
Après Kylian Mbappé, le Real Madrid présente à son tour ses excuses au peuple chinois

Après Kylian Mbappé, le Real Madrid présente à son tour ses excuses au peuple chinois

12:40
4
OFFICIEL : après les incidents à Bruges, le RC Lens prend une décision forte concernant ses supporters

OFFICIEL : après les incidents à Bruges, le RC Lens prend une décision forte concernant ses supporters

12:18
Anderlecht donne trois matchs à Vitor Bruno pour convaincre, mais... un neuf sur neuf n'est pas obligatoire

Anderlecht donne trois matchs à Vitor Bruno pour convaincre, mais... un neuf sur neuf n'est pas obligatoire

07:00
3
Un modèle informatique prédit un grand favori pour le titre en JPL et... une chance infime pour Anderlecht

Un modèle informatique prédit un grand favori pour le titre en JPL et... une chance infime pour Anderlecht

10:00
Les méthodes de Philippe Clément remises en question à Norwich City ?

Les méthodes de Philippe Clément remises en question à Norwich City ?

11:00
Le bourgmestre avait demandé un huis-clos : une décision est tombée pour SL16-RWDM

Le bourgmestre avait demandé un huis-clos : une décision est tombée pour SL16-RWDM

10:34
"C'est pour ça que je joue de nouveau" : Mario Stroeykens explique comment il a retrouvé sa place à Anderlecht

"C'est pour ça que je joue de nouveau" : Mario Stroeykens explique comment il a retrouvé sa place à Anderlecht

23:00
Alderweireld a bien connu Harry Kane : « Chaque jour, il mangeait le même plat »

Alderweireld a bien connu Harry Kane : « Chaque jour, il mangeait le même plat »

09:30
Les médecins auraient identifié une cause possible pour le malaise de Vincent Kompany

Les médecins auraient identifié une cause possible pour le malaise de Vincent Kompany

09:00
Incroyable : Arsenal éliminé de la Coupe de la Ligue par une D4 anglaise

Incroyable : Arsenal éliminé de la Coupe de la Ligue par une D4 anglaise

08:00
Un cadre du Sporting de Charleroi en route vers un club espagnol qui dispute la Ligue des champions ?

Un cadre du Sporting de Charleroi en route vers un club espagnol qui dispute la Ligue des champions ?

07:20
1
Du changement pour Romelu Lukaku à Fenerbahçe : le club annonce une décision importante

Du changement pour Romelu Lukaku à Fenerbahçe : le club annonce une décision importante

20:40
Quatre défaites de rang en championnat ? Voici depuis quand ce n'était plus arrivé au Standard

Quatre défaites de rang en championnat ? Voici depuis quand ce n'était plus arrivé au Standard

06:30
Un soutien marquant pour Vitor Bruno : "Il peut apporter quelque chose, j'en suis persuadé"

Un soutien marquant pour Vitor Bruno : "Il peut apporter quelque chose, j'en suis persuadé"

19:20
Pas encore de duo avec Mohamed Salah : Cihan Canak joue de malchance

Pas encore de duo avec Mohamed Salah : Cihan Canak joue de malchance

22:20
"Quand il est parti, j'ai fait ma meilleure saison" : un Diablotin répond sèchement aux critiques de Defour

"Quand il est parti, j'ai fait ma meilleure saison" : un Diablotin répond sèchement aux critiques de Defour

22:00
"Il avait besoin de ce but" : Luis Enrique ravi du premier but de Mika Godts, mais lui adresse un message

"Il avait besoin de ce but" : Luis Enrique ravi du premier but de Mika Godts, mais lui adresse un message

22:40
"Ce n'est pas un candidat au titre" : Franky Van der Elst ne croit pas en l'actuel leader du championnat

"Ce n'est pas un candidat au titre" : Franky Van der Elst ne croit pas en l'actuel leader du championnat

21:40
Gros coup dur pour un ancien du Standard à Gand ?

Gros coup dur pour un ancien du Standard à Gand ?

21:20
Qui arbitrera le Standard, Anderlecht et Bruges ce week-end ? Voici les arbitres de la 10e journée

Qui arbitrera le Standard, Anderlecht et Bruges ce week-end ? Voici les arbitres de la 10e journée

20:20
Festival Julien Duranville contre le PSG : le message fort de son entraîneur

Festival Julien Duranville contre le PSG : le message fort de son entraîneur

21:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 9
KV Courtrai KV Courtrai 23/10 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 3-0 Charleroi Charleroi
OH Louvain OH Louvain 2-2 Lommel SK Lommel SK
Westerlo Westerlo 4-4 SK Beveren SK Beveren
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 2-1 Standard Standard
FC Bruges FC Bruges 3-2 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 4-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 5-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges

Dernières réactions

Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Une injustice majeure" : le Sporting de Charleroi ne décolère pas Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Le choc hennuyer entre Charleroi et la RAAL finalement à huis clos ? Une dernière tentative a échoué Pogi Pogi a propos de Un cadre du Sporting de Charleroi en route vers un club espagnol qui dispute la Ligue des champions ? Pogi Pogi a propos de Le carton rouge d’Epolo continue de faire débat : Jonathan Lardot est très clair Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Anderlecht donne trois matchs à Vitor Bruno pour convaincre, mais... un neuf sur neuf n'est pas obligatoire Union 60 Union 60 a propos de On ne l'arrête plus : loin de l'Union, Loïc Lapoussin signe la saison de sa vie den strep den strep a propos de L'Union Saint-Gilloise annonce avoir réalisé un bénéfice historique Union 60 Union 60 a propos de "Si l'Union veut continuer à grandir, elle a besoin de ça" : le CEO de l'Union fixe une priorité pour l'avenir Union 60 Union 60 a propos de Surprise : Harry Kane devance Mbappé et Yamal, et remporte son premier Ballon d'Or ! Union 60 Union 60 a propos de La blague qui coûte une fortune : en plus du Ballon d'Or, Kylian Mbappé perd deux sponsors majeurs Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved