Son équipe s'est écroulée sans lui : un Diable Rouge victime d'un coup de poing en plein visage

Sebastiaan Bornauw a vécu un match particulièrement douloureux mardi soir avec Hambourg. L'ancien défenseur d'Anderlecht a reçu un coup de poing au visage lors du match de coupe contre l'Eintracht Francfort et a dû quitter le terrain. Sans lui, son équipe s'est finalement inclinée 1-3.

L'incident s'est produit juste avant la mi-temps. Bornauw a malheureusement reçu le poing du gardien Noah Atubolu au visage lors d'un duel aérien. Après de longs soins, il n'a pas pu reprendre et a été remplacé à la pause par Jason Bissi-Mouelle, 18 ans.

Le HSV s'effondre complètement après la sortie de Bornauw

"Il a reçu un coup à la mâchoire et saignait du nez et de la lèvre. Il ne pouvait donc pas continuer à jouer", a expliqué l'entraîneur du HSV Merlin Polzin, cité par TAG24. Le coach a ainsi perdu un élément important de sa défense à trois.

Cela s'est ressenti. Francfort a marqué à trois reprises après la pause, par l'intermédiaire de Robin Koch, Jonathan Burkardt et Younes Ebnoutalib. Terem Moffi a encore réduit l'écart à 1-3, mais le mal était fait.

Polzin apporte des nouvelles rassurantes

La blessure de Bornauw est arrivée à un très mauvais moment. Hambourg devait déjà se passer de six titulaires potentiels contre Francfort, laissant à Polzin très peu d'options défensives.



Heureusement, les dégâts semblent limités. Polzin espère pouvoir compter à nouveau sur Bornauw dès dimanche. Fait remarquable, Hambourg retrouvera alors l'Eintracht Francfort, cette fois en Bundesliga.