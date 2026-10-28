Terrible tragédie en Espagne : Thibaut Courtois affiche son soutien aux victimes

C'est une véritable tragédie qui touche l'Espagne ce mercredi. Une collision entre deux trains a coûté la vie à de nombreuses personnes et fait de nombreux blessés. Le premier bilan fait état d'au moins 50 morts.

L'équipe automobile de Thibaut Courtois, TC Racing, a tenu à adresser ses sincères condoléances et son soutien. "Au nom de TC Racing, nous exprimons notre plus profonde consternation à la suite du tragique accident ferroviaire survenu aujourd’hui à Tolède."

"Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles des victimes décédées, ainsi que tout notre soutien et notre solidarité aux personnes blessées et à leurs proches."

"Nous tenons également à saluer et à exprimer notre soutien le plus total aux services de secours ainsi qu’à tous les professionnels mobilisés pour venir en aide aux victimes et atténuer les conséquences de cette tragédie. Tout notre respect et notre solidarité en ces moments de profonde douleur", a conclu TC Racing.

Le Real Madrid réagit également



Le Real Madrid (club de Thibaut Courtois) a également réagi à la terrible nouvelle dans un communiqué. Thibaut Courtois a repartagé les deux communiqués dans sa story Instagram, montrant ainsi également son soutien.