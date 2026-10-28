Toujours pas de victoire en championnat : ce club de D1A a tranché pour son entraîneur

Lars Friis vit des moments difficiles avec le Cercle de Bruges. Les Groen en Zwart n'ont toujours pas remporté le moindre match cette saison en championnat. Mais la direction n'envisage pas d'actionner le siège éjectable, du moins pour le moment.

Après avoir redonné un nouvel élan au Cercle de Bruges durant les Playdowns, Lars Friis peine à transposer ces progrès réalisés à cette nouvelle saison. Avec trois petits points, l'équipe est bonne dernière du classement.

Dimanche, ses hommes menaient pourtant 0-2 contre l'Union, avant de sombrer dans la dernière demi-heure. "Les erreurs arrivent, mais pour moi, c'est la réaction qui compte. Et si elle n'est pas bonne, on n'a aucune chance. On a tout simplement arrêté de faire ce qu’on avait convenu".

Le Cercle veut enfin se donner de l'air au classement

Le Danois était très remonté : "On a l'impression d'avoir encaissé des buts par pur plaisir. Nous n'avons absolument pas aidé notre gardien. Je suis vraiment sans voix".

Des questions se sont posées quant à l'avenir de Friis en début de semaine. La direction y a répondu en lui réaffirmant son soutien. Selon Het Nieuwsblad, le board brugeois a décidé de continuer avec son entraîneur.

Des signes d'amélioration qui doivent être traduits en points

Il faut dire que derrière le bilan comptable, l'équipe est en progrès. Avant ce fameux match qui l'a vu mener de deux buts au Parc Duden, le Cercle a longtemps mené contre Anderlecht et a assuré sa qualification sur le terrain du Patro en Coupe.





Mais la pression n'en reste pas moins grande : la gravité de la situation conduira les dirigeants à régulièrement réévaluer le plan de bataille. De plus, le Cercle a encore renforcé le staff avec l'arrivée de Ian Coll en tant que directeur de la performance de l'équipe première.