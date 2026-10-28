Un ancien coach de Pro League sera l'entraîneur intérimaire de Romelu Lukaku

Après la défaite au Galatasaray, le coach du Fenerbahçe a claqué la porte. Romelu Lukaku sera désormais entraîné par un nom bien connu : Dirk Kuyt.

Ce mardi, Ismail Kartal a démissionné de ses fonctions en tant qu'entraîneur de Fenerbahçe après une défaite dans le derby d'Istanbul contre le Galatasaray. Après cette défaite, le Fener compte en effet 6 points de retard sur son grand rival, une situation inacceptable en Turquie.

Romelu Lukaku aura donc un nouvel entraîneur, dont l'identité sera révélée dans les jours ou semaines à venir. Et en attendant, c'est un nom bien connu qui a été annoncé en tant qu'entraîneur intérimaire de Fenerbahçe : Dirk Kuyt.

Dirk Kuyt, ancien coach du Beerschot, T1 de Romelu Lukaku

Le Néerlandais de 46 ans est bien sûr connu pour ses années légendaires en Premier League sous le maillot de Liverpool (285 matchs, 71 buts), mais il est aussi passé par Istanbul, jouant 130 matchs pour le Fenerbahçe (37 buts).

Kuyt était l'entraîneur assistant de Kartal depuis cet été, et va donc lui succéder sur le banc. Selon la presse turque, l'ancien attaquant de Liverpool et du Feyenoord devrait rester en poste jusqu'à la prochaine trêve internationale de novembre.

Après sa retraite en tant que joueur, Dirk Kuyt s'était immédiatement reconverti comme entraîneur, d'abord adjoint aux Quick Boys où il a fini sa carrière, puis chez les jeunes de Feyenoord. Il a ensuite dirigé l'ADO La Haye, avant de faire un passage au Beerschot, qu'il va amener en D1A avant de perdre sa place la saison suivante.





La saison passée, Kuyt était l'entraîneur du FC Dordrecht, en D2 néerlandaise, mais n'est pas parvenu à promouvoir le club en Eredivisie. Il a donc quitté son poste et atterri en Turquie, où il reçoit désormais une chance de se montrer.