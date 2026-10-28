Un cadre du Sporting de Charleroi en route vers un club espagnol qui dispute la Ligue des champions ?

Villarreal pourrait à nouveau se renforcer en Pro League. Le club espagnol, qui évolue dans le haut du classement de la Liga, aurait jeté son dévolu sur Check Keita. De premiers contacts auraient déjà été établis avec l’entourage du joueur en vue d’un éventuel transfert cet hiver.

Check Keita est l'un des hommes forts du Sporting de Charleroi cette saison. Le défenseur de 23 ans ne se contente pas d'être solide défensivement : il a également déjà inscrit trois buts depuis le début de la saison. Selon Africafoot, les performances du Malien n'ont pas échappé à Villarreal.

Villarreal prêt à débourser quatre millions d'euros pour Check Keita

Le club espagnol serait prêt à mettre quatre millions d'euros sur la table pour s'attacher les services de l'international malien, qui compte deux sélections. À titre de comparaison, le site spécialisé Transfermarkt estime actuellement sa valeur marchande à 3,5 millions d'euros.

Check Keita est sous contrat avec Charleroi jusqu'à la fin de la saison. Les Zèbres disposent toutefois d'une option unilatérale leur permettant de prolonger son contrat d'une année supplémentaire.

Une belle plus-value en vue pour Charleroi ?

Arrivé en 2024 en provenance du Stade de Reims pour seulement 500.000 euros, Check Keita pourrait rapporter gros au Sporting de Charleroi.



Si Villarreal venait à débourser les quatre millions d'euros évoqués, les Carolos réaliseraient une plus-value de 3,5 millions d'euros sur le défenseur malien, hors frais éventuels.