Un Diable Rouge renaît aux Pays-Bas : "Il aurait été idéal pour l'Ajax"

L'été dernier, Charles Vanhoutte a quitté l'OGC Nice pour Feyenoord, où il retrouve toutes ses sensations. L'ancien milieu de terrain de l'Union Saint-Gilloise a été complimenté par les analystes néerlandais.

La saison passée, Charles Vanhoutte (28 ans) avait initialement paru s'être très bien adapté à l'OGC Nice, et il aura tout de même disputé 44 matchs toutes compétitions confondues pour le club français. Mais au fil des mois, le Belge a perdu sa place dans le onze de base, ne jouant plus que des bouts de matchs à partir de la fin du mois de mars.

L'été dernier, il a donc décidé de quitter Nice, direction les Pays-Bas : Feyenoord a déboursé 5,5 millions d'euros pour l'ancien patron du milieu unioniste. Et à Rotterdam, Vanhoutte joue presque tout, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions.

Les analystes séduits par Charles Vanhoutte

Sur le plateau d'ESPN, plusieurs analystes ont souligné le rôle important du Belge à Feyenoord. "Vanhoutte est l'élément essentiel au milieu de terrain. C'est le genre de joueur que les clubs recherchent", déclare l'ex-international danois et ancien joueur de l'AZ Kenneth Perez.

Martijn Krabbendam, journaliste suiveur de Feyenoord pour Voetbal International, renchérit : "C'est un joueur nécessaire. À plusieurs reprises, quand il est sorti du terrain, on a pu voir que Feyenoord perdait le contrôle du match", pointe-t-il. Un autre journaliste, Sjoerd Mossou, trouve qu'un autre club aurait pu faire usage des services de Charles Vanhoutte cette saison.

"Je trouve ça fou que l'Ajax se cherche un numéro 6 depuis quatre ans et demi : il aurait été idéal pour eux", déclare-t-il. Et Krabbendam de conclure par une comparaison : "C'est un Jordan Henderson bon marché. Mais pas au rabais".





Mark van Bommel a-t-il Charles Vanhoutte à l'oeil ?

Ce début de saison très solide de Vanhoutte avec Feyenoord n'a sûrement pas échappé à un homme : Mark van Bommel. L'ex-Unioniste ne compte jusqu'à présent qu'une cap, qui date de septembre 2025 : il était monté au jeu face au Kazakhstan pour quelques minutes.

Rudi Garcia l'avait ensuite repris lors des deux trêves internationales suivantes, sans lui offrir de temps de jeu, et au fil de la saison, Charles Vanhoutte a perdu de sa superbe à Nice, ne se donnant aucune chance d'intégrer le groupe des Diables Rouges pour la Coupe du Monde 2026.

Inévitablement, Mark van Bommel a un regard tourné vers le championnat des Pays-Bas (où évolue notamment son fils Ruben) ; les performances de Charles Vanhoutte pourraient donc lui permettre de retrouver la sélection, à un poste toutefois très concurrentiel.