Un joueur du Standard présélectionné par le Maroc, l'Union Belge réagit !

Malgré la passe délicate dans laquelle est englué le Standard, Adnane Abid réalise un bon début de saison. Au point de se montrer aux yeux de la fédération marocaine.

Adnane Abid a dû passer par le révélateur de la D1B pour se frayer une place en vue dans le football belge. Maintenant qu'il est lancé, le Verviétois semble appelé à franchir de nouveaux caps dans les mois à venir.

Un profil de plus en plus remarqué

Cette saison, Abid n'a pas manqué la moindre minute en championnat, preuve de son omniprésence dans l'animation offensive de Vincent Euvrard. Il faut dire qu'avec quatre buts et quatre assists en dix matchs, l'attaquant du Standard a commencé fort.

Selon les informations du journal Le Soir, il vient même d'être présélectionné par la fédération marocaine en vue du prochain rassemblement des Lions de l'Atlas.

Adnane Abid entre la Belgique et le Maroc

Né en Belgique, Adnane Abid a jusqu'ici toujours joué sous le maillot noir-jaune-rouge, d'abord en U17 puis en U19. Mais il dispose bel et bien de la double nationalité. Il y a peu, son frère Mohammed confirmait qu'Adnane Abid était encore incertain. "On ne sait pas encore. Il faudra voir qui s’intéresse à lui. Mais ce choix lui appartient".



Reste que cette préconvocation avec le Maroc fait réagir au sein de la fédération belge. Nos dirigeants auraient à leur tour pris contact avec le joueur du Standard, pour éviter de perdre un nouveau binational prometteur.