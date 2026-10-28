Un modèle informatique prédit un grand favori pour le titre en JPL et... une chance infime pour Anderlecht

Un modèle informatique prédit un grand favori pour le titre en JPL et... une chance infime pour Anderlecht
Photo: © photonews

Qui sera champion de Jupiler Pro League ? Selon les chiffres fournis, La Gantoise occupe actuellement la tête du classement, mais un modèle informatique de Football Ranked désigne clairement le Club de Bruges comme favori. Sur la base de milliers de simulations, les statisticiens s'attendent à voir les Blauw en Zwart décrocher le titre national.

Selon le modèle, le Club de Bruges récolterait en moyenne 83,4 points. Il devancerait ainsi l'Union SG, estimée entre 76 et 77 points. Dans le tableau, le modèle attribue au Club de Bruges 71 % de chances de remporter le titre, même si un message d'accompagnement évoque 68 %. La probabilité exacte varie donc selon le calcul présenté, mais la conclusion reste la même : le Club est le grand favori.

L'Union reste le principal challenger, Gand suit à distance

Selon les simulations, l'Union Saint-Gillois est la seule équipe capable de réellement mettre le Club de Bruges sous pression. Les Bruxellois disposent ainsi d'environ 23 à 26 % de chances de titre. C'est nettement moins que les Blauw en Zwart, mais largement plus que le reste des concurrents. D'après le modèle, le duel entre ces deux cadors aura donc bel et bien lieu, comme l'énorme majorité des observateurs le prédit et ce malgré le fait que La Gantoise s'accroche pour l'instant à la tête du championnat. 

La Gantoise n'arrive en effet ainsi qu'à une surprenante troisième place selon ces modèles de prédiction statistiques. Les Buffalos atteindraient 68,2 points, et leurs chances de titre restent limitées à environ cinq pour cent. Cela montre que le modèle ne tient pas uniquement compte du classement actuel, mais également de la qualité estimée des équipes et des matches qu'il reste à jouer.

Anderlecht et Genk doivent surtout regarder vers l'Europe

Pour Anderlecht et le Racing Genk, le modèle envisage un tout autre scénario. Les Mauve & Blanc récolteraient en moyenne environ 60 points, tandis que Genk terminerait aux alentours de 59 points. Leurs chances de titre, respectivement d'environ 0,6 et 0,5 %, sont particulièrement faibles. La lutte pour les tickets européens semble donc être un objectif plus réaliste que le titre national pour les deux clubs - ce que Vitor Bruno déclarait clairement après la gifle subie dimanche à Gand. 

Lire aussi… Qui arbitrera le Standard, Anderlecht et Bruges ce week-end ? Voici les arbitres de la 10e journée

Charleroi pourrait prendre la sixième place avec près de 57 points, suivi par Saint-Trond et Westerlo avec respectivement 47,8 et 46,4 points attendus. Rappelons cependant qu'il s'agit de prévisions, et non de positions finales établies.

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