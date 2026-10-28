"Une injustice majeure" : le Sporting de Charleroi ne décolère pas

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Une injustice majeure" : le Sporting de Charleroi ne décolère pas
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Le Sporting de Charleroi regrette que le choc hennuyer entre le Sporting de Charleroi et la RAAL La Louvière de ce dimanche se dispute à huis clos. Le club a clairement fait connaître sa position dans un communiqué publié ce mercredi.

Dans un communiqué, ce mercredi, le Sporting de Charleroi fait savoir que le choc hennuyer se tiendra bien à huis clos comme attendu. Les Zèbres ont également fait part de leur désaccord concernant cette décision, dénonçant "une injustice majeure".

Cette décision drastique avait été prise après les incidents survenus en fin de saison dernière après le match entre le Standard de Liège et Charleroi. Le club carolo précise qu'il ne souhaite pas minimiser la gravité de ce qui s'est produit et ne veut pas non plus soustraire les auteurs de ces actes à leurs responsabilités.

"Des supporters identifiés à la suite des incidents ont fait l’objet de mesures individuelles. Les joueurs auxquels certains comportements ont été reprochés à l’issue de la rencontre, notamment dans le cadre des célébrations de la victoire, ont également été sanctionnés", précise le club carolo. "Des responsabilités individuelles ont donc été recherchées et, lorsqu’elles ont pu être établies, des mesures ont été prises."

Le Sporting de Charleroi remet en question la responsabilité collective

Charleroi se pose ainsi une question cruciale : "Dès lors, une question fondamentale se pose : jusqu’où peut-on continuer à faire peser une responsabilité collective sur un club qui a engagé des démarches d’identification, pris des mesures concrètes et sanctionné les personnes dont la responsabilité a pu être établie ? Et surtout, comment justifier que des incidents survenus lors d’une rencontre disputée à l’extérieur conduisent aujourd’hui à imposer un huis clos à domicile, pénalisant ainsi l’ensemble de notre communauté ?"

Selon le Sporting de Charleroi, l'approche disciplinaire du football doit être revue. "Il doit y avoir une réflexion approfondie", écrit Charleroi.

Des conséquences sportives, humaines et financières

Charleroi dénonce une sanction collective qu'il juge "injuste et disproportionnée", dont les conséquences sportives, humaines et financières touchent énormément de personnes : les supporters, les partenaires et les commerces locaux.

Le club carolo regrette que les discussions en cours au sein de la Pro League pour faire évoluer le règlement arrivent trop tard pour empêcher ce huis clos. "Le Sporting accueille favorablement toute réflexion susceptible de rendre les sanctions plus justes, plus proportionnées et davantage orientées vers les véritables responsables. Mais une réalité demeure : une éventuelle modification future du règlement ne modifiera pas la sanction applicable à cette rencontre."

Le Sporting affirme qu'il respectera la décision, mais continuera à défendre ses intérêts et à étudier les voies de recours possibles pour la suite.

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