Vincent Kompany a quitté l'hôpital ! "Ils ont trouvé ce qu'il avait"

En marge du match de Coupe d'Allemagne du bayern Munich contre Magdebourg, le directeur sportif Max Eberl a confirmé que Vincent Kompany avait quitté l'hôpital. On en sait désormais un peu plus sur le protocole de convalescence.

Hospitalisé depuis vendredi dernier suite à son malaise en plein entraînement, Vincent Kompany semble tiré d'affaire. Si l'entraîneur du Bayern Munich devra prendre son temps avant de revenir sur le terrain, il peut enfin revenir chez lui.

"Ils ont trouvé ce que c'est. C'est une irritation méningée qui a causé cet incident vendredi dernier. Je suis très, très sûr qu'il sera bientôt de retour sur le bord du terrain à 100 %", explique le Directeur Sportif Max Eberl.

Un retour en douceur

Vince the Prince reviendra étape par étape : "Il a maintenant la permission de rentrer chez lui et peut y faire sa rééducation. Pour lui, la rééducation signifie repos et médicaments".

"Et ensuite, je suis très, très sûr qu'il sera de retour sur le banc à 100 % très bientôt. On lui donnera tout le temps nécessaire, on l'a toujours dit. C'est pourquoi on parle de semaines dès le départ", conclut Eberl.

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Comme lorsqu'il revenait de blessure dans sa carrière de joueur, Vincent Kompany devra éviter la précipitation pour ménager son corps, soumis à rude épruve par son envie débordante. D'autant plus que selon le Bild, il se serait déboîté l'épaule lors de sa chute.