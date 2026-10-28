Vincent Kompany peut dormir tranquille : son Bayern signe le carton de la soirée

Scott Crabbé, journaliste football
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Vincent Kompany peut dormir tranquille : son Bayern signe le carton de la soirée
Photo: © Photonews

Le Bayern Munich s'est qualifié sans sourciller pour le troisième tour de la Coupe d'Allemagne. Les Bavarois ont tranquillement pris la mesure de Magdebourg (6-1).

Avant même le coup d'envoi, le Bayern avait deux grandes nouvelles à fêter : le Ballon d'or d'Harry Kane (arrivé avec une haie d'honneur) et la sortie d'hôpital de Vincent Kompany. Même sans son attaquant fétiche, laissé sur le banc pour se remettre des festivités londoniennes, les Bavarois ont offert un récital à l'Allianz Arena.

La première mi-temps est pourtant assez équilibrée : Magdebourg a même répondu à l'ouverture du score de Michael Olise en égalisant cinq minutes après.

Les Bavarois en mode diesel

Mais le Bayern a tout de même rejoint les vestiaires en menant à la marque : Olise s'est cette fois transformé en passeur pour Ismaël Saibari, permettant aux troupes d'Aaron Danks de reprendre immédiatement les commandes.

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Face aux pensionnaires de deuxième division, l'écart s'est véritablement forgé dans le deuxième acte. Michael Olise a converti un penalty cinq minutes après la reprise, Alphonso Davies et Nathaniel Brown ont ensuite inscrit deux buts en trois minutes autour de la 70e.

Le sixième et dernier but tombera dans le temps additionnel grâce au jeune David Daiber. Le Bayern s'impose donc par cinq buts d'écart : Magdebourg l'avait emporté 6-1 face à Karlsruhe il y a quatre jours mais quittera la Bavière sur le même score.

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