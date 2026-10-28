Vincent Kompany peut dormir tranquille : son Bayern signe le carton de la soirée

Le Bayern Munich s'est qualifié sans sourciller pour le troisième tour de la Coupe d'Allemagne. Les Bavarois ont tranquillement pris la mesure de Magdebourg (6-1).

Avant même le coup d'envoi, le Bayern avait deux grandes nouvelles à fêter : le Ballon d'or d'Harry Kane (arrivé avec une haie d'honneur) et la sortie d'hôpital de Vincent Kompany. Même sans son attaquant fétiche, laissé sur le banc pour se remettre des festivités londoniennes, les Bavarois ont offert un récital à l'Allianz Arena.

🏆 | Harry Kane wordt gehuldigd voor zijn Ballon d’Or! 👏🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 https://t.co/R5Mjg3hF7D — DAZN België (@DAZN_BENL) October 28, 2026

La première mi-temps est pourtant assez équilibrée : Magdebourg a même répondu à l'ouverture du score de Michael Olise en égalisant cinq minutes après.

Saibari ➡️ Olise ⚽ Está feito o primeiro golo do jogo! 📲 Vê o Bayern x Magdeburg grátis na APP da DAZN 👉 https://t.co/jlv1YAoVIE #DAZNPokal https://t.co/uRGrTFPluE — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) October 28, 2026

Les Bavarois en mode diesel

Mais le Bayern a tout de même rejoint les vestiaires en menant à la marque : Olise s'est cette fois transformé en passeur pour Ismaël Saibari, permettant aux troupes d'Aaron Danks de reprendre immédiatement les commandes.



Lire aussi… Vincent Kompany a quitté l'hôpital ! "Ils ont trouvé ce qu'il avait"›

Primeiros 20 minutos de jogo eletrizantes! Saibari volta a colocar o Bayern em vantagem ⚡ 📲 Vê o Bayern x Magdeburg grátis na APP da DAZN 👉 https://t.co/b4YLIthqeE #DAZNPokal https://t.co/8xu5mVPOez — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) October 28, 2026

Face aux pensionnaires de deuxième division, l'écart s'est véritablement forgé dans le deuxième acte. Michael Olise a converti un penalty cinq minutes après la reprise, Alphonso Davies et Nathaniel Brown ont ensuite inscrit deux buts en trois minutes autour de la 70e.

THE ROADRUNNER STRIKES! ALPHONSO DAVIES MAKES IT FOUR FOR BAYERN MUNICH! 🔴⚪️🇨🇦⚡️ Bayern Munich 4-1 Magdeburg 🚨 #BayernMunich #AlphonsoDavies #LennartKarl #BayernMagdeburg #DFBPokal #MiaSanMia #SportHighlightVibes #GoalAlert #Roadrunner https://t.co/55OORXsETR — Ai farm camp (@Blissment1) October 28, 2026

Le sixième et dernier but tombera dans le temps additionnel grâce au jeune David Daiber. Le Bayern s'impose donc par cinq buts d'écart : Magdebourg l'avait emporté 6-1 face à Karlsruhe il y a quatre jours mais quittera la Bavière sur le même score.