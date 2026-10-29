🎥 Cristiano Ronaldo inscrit un triplé à 41 ans : la barre des 1000 buts plus proche que jamais

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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🎥 Cristiano Ronaldo inscrit un triplé à 41 ans : la barre des 1000 buts plus proche que jamais
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Cristiano Ronaldo a inscrit un triplé avec Al-Nassr ce jeudi soir. À 41 ans, le Portugais est très proche des 1000 buts en carrière.

Cristiano Ronaldo se rapproche un peu plus des 1000 buts en carrière. Ce jeudi soir, le Portugais a marqué trois fois lors de la victoire d'Al-Nassr contre Al Kholood 5-3. À 41 ans, l'ancien joueur du Real Madrid compte 985 réalisations (ou 984 selon d'autres sites de statistiques).

15 buts pour atteindre les 1000 buts

Le Portugais n'avait plus inscrit de triplé depuis deux ans. Avec ce 67e triplé en carrière, Ronaldo n'est plus qu'à 15 réalisations des 1000 (chiffre jamais atteint dans le football professionnel).

CR7 a marqué son premier but à la 66e minute, sur une passe de João Félix. Sept minutes plus tard, il a inscrit son deuxième but de la tête, après un nouveau service de son compatriote.

Sadio Mané a ensuite servi Ronaldo pour son troisième but. L'attaquant de 41 ans a grandement contribué à la victoire d'Al-Nassr.

En tête du classement

Grâce à ce succès, Al-Nassr rejoint Al-Qadsiah en tête du championnat, tout en ayant encore un match à jouer. Ronaldo vise deux objectifs cette saison : remporter à nouveau le titre avec son équipe et atteindre les 1000 buts.

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