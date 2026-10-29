🎥 Frustré, Wouter Vrancken s'accroche : "Nous sommes juste très déçus"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
🎥 Frustré, Wouter Vrancken s'accroche : "Nous sommes juste très déçus"
Photo: © Photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Wouter Vrancken a vécu une soirée particulièrement amère avec Hearts lors du choc écossais face aux Rangers. Son équipe semblait se diriger vers une importante victoire après une excellente seconde période, mais elle a finalement encaissé le but de l'égalisation en fin de match (2-2). La frustration était grande chez l'entraîneur belge, qui s'est accroché avec son homologue Derek McInnes après le coup de sifflet final.

Hearts avait l'occasion de presque revenir à la hauteur des Glasgow Rangers, mercredi soir. Nicolas Raskin, titulaire, et ses coéquipiers ont ouvert le score après seize minutes grâce à Kelsy, mais les hommes de Wouter Vrancken ont réagi avant la pause.

Claudio Braga a inscrit le 1-1 à la 48e minute, avant que Miller ne donne l'avantage à l'équipe locale neuf minutes plus tard. Hearts semblait en route vers les trois points, jusqu'à ce que Makhanya frappe à la 89e minute.

Une égalisation tardive difficile à encaisser pour Wouter Vrancken, qui a vécu un début de saison assez frustrant et qui a vu, là, s'envoler l'occasion de quasiment revenir à la hauteur de son adversaire du soir, à la deuxième place du classement. Il semble d'ailleurs s'être accroché avec son homologue Derek McInnes au coup de sifflet final lors d'une longue et visiblement intense poignée de main.

Wouter Vrancken apaise les tensions malgré la déception

Vrancken n'a toutefois pas voulu donner trop d'importance à l'incident après la rencontre. “Oh, ce n'était rien de spécial. Tout le monde travaille tellement dur pour son club et nous étions tous très déçus après cette égalisation tardive. Nous méritions les trois points”, a-t-il déclaré, soulignant qu'il n'était pas question d'une brouille durable avec son homologue.

“J'ai toujours énormément de respect pour McInnes. Nous en avons d'ailleurs brièvement parlé tout à l'heure et tout est réglé”, a affirmé Vrancken. Le coach des Rangers a lui aussi calmé la situation. Il a souligné avoir surtout dit à quel point il était cruel pour Hearts de perdre des points de cette manière, et a qualifié l'équipe de Vrancken de particulièrement solide.

Avec ce partage, Hearts reste bloqué à la troisième place du classement avec vingt points. Les Rangers en comptent 24, tandis que le Celtic conserve la tête avec 28 unités. Il sera donc difficile de lutter à nouveau pour le titre cette année, mais Hearts réalise tout de même un honorable parcours.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Scottish Premier League
Scottish Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Rangers FC
Hearts
Wouter Vrancken

Plus de news

Didier Deschamps en pôle pour prendre la tête d'un géant européen !

Didier Deschamps en pôle pour prendre la tête d'un géant européen !

10:40
Décision du Bayern : voici quand Vincent Kompany sera de retour sur le banc

Décision du Bayern : voici quand Vincent Kompany sera de retour sur le banc

10:00
Sur ordre de Sibierski : deux joueurs d'Anderlecht peuvent partir en janvier

Sur ordre de Sibierski : deux joueurs d'Anderlecht peuvent partir en janvier

09:40
Le tournant de sa saison ? Opportunité inattendue pour Thorgan Hazard

Le tournant de sa saison ? Opportunité inattendue pour Thorgan Hazard

09:20
Un joueur de Schalke 04 vers la Pro League en janvier ?

Un joueur de Schalke 04 vers la Pro League en janvier ?

09:00
Objectif titre, mais quand ? Voici la composition du nouveau conseil d'administration de l'Antwerp

Objectif titre, mais quand ? Voici la composition du nouveau conseil d'administration de l'Antwerp

08:40
Ivan Leko sur la réussite du Club de Bruges en Ligue des Champions : "Cela vient de notre championnat"

Ivan Leko sur la réussite du Club de Bruges en Ligue des Champions : "Cela vient de notre championnat"

08:20
Transformation vaine pour Maxim De Cuyper, au contraire de Jeremy Doku

Transformation vaine pour Maxim De Cuyper, au contraire de Jeremy Doku

08:00
Felice Mazzù exclu lors du match au sommet : le Parquet a tranché

Felice Mazzù exclu lors du match au sommet : le Parquet a tranché

07:40
Célébration clin d'oeil : un ancien chouchou du RWDM nouveau héros de son club

Célébration clin d'oeil : un ancien chouchou du RWDM nouveau héros de son club

07:20
"Sans l'Union, le championnat belge serait ridicule depuis des années"

"Sans l'Union, le championnat belge serait ridicule depuis des années"

07:00
Et maintenant, les clubs binationaux : un ancien attaquant de l'Union fait le bonheur d'une équipe en exil

Et maintenant, les clubs binationaux : un ancien attaquant de l'Union fait le bonheur d'une équipe en exil

06:30
José Mourinho n'attend que lui : Thibaut Courtois donne de ses nouvelles après son forfait lors du Clásico

José Mourinho n'attend que lui : Thibaut Courtois donne de ses nouvelles après son forfait lors du Clásico

23:20
Vincent Kompany peut dormir tranquille : son Bayern signe le carton de la soirée

Vincent Kompany peut dormir tranquille : son Bayern signe le carton de la soirée

22:55
🎥 De retour en pleine forme : Kevin De Bruyne se la joue supersub grâce à Noa Lang !

🎥 De retour en pleine forme : Kevin De Bruyne se la joue supersub grâce à Noa Lang !

22:40
Son équipe s'est écroulée sans lui : un Diable Rouge victime d'un coup de poing en plein visage

Son équipe s'est écroulée sans lui : un Diable Rouge victime d'un coup de poing en plein visage

22:20
🎥 La délivrance : un moment que Malick Fofana n'oubliera jamais en Angleterre

🎥 La délivrance : un moment que Malick Fofana n'oubliera jamais en Angleterre

21:55
Anderlecht, Bruges et l'Union avaient fini par céder : les deux clubs belges qui ont résisté à Harry Kane

Anderlecht, Bruges et l'Union avaient fini par céder : les deux clubs belges qui ont résisté à Harry Kane

21:40
Vincent Kompany a quitté l'hôpital ! "Ils ont trouvé ce qu'il avait"

Vincent Kompany a quitté l'hôpital ! "Ils ont trouvé ce qu'il avait"

21:20
Catastrophe : rupture du ligament croisé pour un ancien espoir du Standard actif en D1 FFA

Catastrophe : rupture du ligament croisé pour un ancien espoir du Standard actif en D1 FFA

21:00

Plus de news

Les plus populaires

Scottish Premier League

 Journée 11
Saint Mirren Saint Mirren 1-1 Hibernian Hibernian
St Johnstone FC St Johnstone FC 2-2 Motherwell Motherwell
Dundee Dundee 3-1 Kilmarnock Kilmarnock
Aberdeen Aberdeen 0-1 Falkirk Falkirk
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 2-2 Dundee United Dundee United
Hearts Hearts 2-2 Rangers FC Rangers FC

Dernières réactions

051961rouche 051961rouche a propos de Surprise : Harry Kane devance Mbappé et Yamal, et remporte son premier Ballon d'Or ! Alex_005 Alex_005 a propos de "Le plus gros flop de l'histoire" : Carlos Forbs va revenir aux Pays-Bas avec une "revanche" à prendre Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Le choc hennuyer entre Charleroi et la RAAL finalement à huis clos ? Une dernière tentative a échoué 051961rouche 051961rouche a propos de La blague qui coûte une fortune : en plus du Ballon d'Or, Kylian Mbappé perd deux sponsors majeurs Alex_005 Alex_005 a propos de Le Club de Bruges pourrait toucher le pactole avec Nicolo Tresoldi : plusieurs grands clubs sur le coup Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Une injustice majeure" : le Sporting de Charleroi ne décolère pas Pogi Pogi a propos de Un cadre du Sporting de Charleroi en route vers un club espagnol qui dispute la Ligue des champions ? Pogi Pogi a propos de Le carton rouge d’Epolo continue de faire débat : Jonathan Lardot est très clair Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Anderlecht donne trois matchs à Vitor Bruno pour convaincre, mais... un neuf sur neuf n'est pas obligatoire Union 60 Union 60 a propos de On ne l'arrête plus : loin de l'Union, Loïc Lapoussin signe la saison de sa vie Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved