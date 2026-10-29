🎥 Frustré, Wouter Vrancken s'accroche : "Nous sommes juste très déçus"

Wouter Vrancken a vécu une soirée particulièrement amère avec Hearts lors du choc écossais face aux Rangers. Son équipe semblait se diriger vers une importante victoire après une excellente seconde période, mais elle a finalement encaissé le but de l'égalisation en fin de match (2-2). La frustration était grande chez l'entraîneur belge, qui s'est accroché avec son homologue Derek McInnes après le coup de sifflet final.

Hearts avait l'occasion de presque revenir à la hauteur des Glasgow Rangers, mercredi soir. Nicolas Raskin, titulaire, et ses coéquipiers ont ouvert le score après seize minutes grâce à Kelsy, mais les hommes de Wouter Vrancken ont réagi avant la pause.

Claudio Braga a inscrit le 1-1 à la 48e minute, avant que Miller ne donne l'avantage à l'équipe locale neuf minutes plus tard. Hearts semblait en route vers les trois points, jusqu'à ce que Makhanya frappe à la 89e minute.

Une égalisation tardive difficile à encaisser pour Wouter Vrancken, qui a vécu un début de saison assez frustrant et qui a vu, là, s'envoler l'occasion de quasiment revenir à la hauteur de son adversaire du soir, à la deuxième place du classement. Il semble d'ailleurs s'être accroché avec son homologue Derek McInnes au coup de sifflet final lors d'une longue et visiblement intense poignée de main.

🗣️ “They’re probably both frustrated.” What do you think was said between Wouter Vrancken and Derek McInnes on the full-time whistle? 🤔 https://t.co/Zj8LxXhdKJ — Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) October 28, 2026

Wouter Vrancken apaise les tensions malgré la déception

Vrancken n'a toutefois pas voulu donner trop d'importance à l'incident après la rencontre. “Oh, ce n'était rien de spécial. Tout le monde travaille tellement dur pour son club et nous étions tous très déçus après cette égalisation tardive. Nous méritions les trois points”, a-t-il déclaré, soulignant qu'il n'était pas question d'une brouille durable avec son homologue.





“J'ai toujours énormément de respect pour McInnes. Nous en avons d'ailleurs brièvement parlé tout à l'heure et tout est réglé”, a affirmé Vrancken. Le coach des Rangers a lui aussi calmé la situation. Il a souligné avoir surtout dit à quel point il était cruel pour Hearts de perdre des points de cette manière, et a qualifié l'équipe de Vrancken de particulièrement solide.

Avec ce partage, Hearts reste bloqué à la troisième place du classement avec vingt points. Les Rangers en comptent 24, tandis que le Celtic conserve la tête avec 28 unités. Il sera donc difficile de lutter à nouveau pour le titre cette année, mais Hearts réalise tout de même un honorable parcours.