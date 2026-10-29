📷 San Siro bientôt détruit : l'AC Milan et l'Inter préparent un stade à plus d'un milliard d'euros

L'AC Milan et l'Inter ont présenté leur futur stade de 71 500 places. Prévu pour 2031, il remplacera San Siro, qui doit être démoli.

Les supporters de l'AC Milan et de l'Inter savent à quoi pourrait ressembler leur futur stade. Les deux clubs milanais ont présenté un projet commun, avec une ouverture prévue pour la saison 2031-2032. Une enceinte de 71 500 places doit remplacer l'actuel San Siro.

🚨🔥🏟️ LEAKED: FIRST LOOK at the NEW SAN SIRO aka GENERALI STADIUM. The new 71,500-seat stadium will feature a BOWL-SHAPED, oval design with TWO TIERS, bringing supporters closer to the pitch. The stands behind the goals will have a steep 37° incline, inspired by Dortmund’s famous YELLOW WALL. — Milan Wire (@MilanWireX) October 29, 2026

Énorme projet

Le nouveau stade devrait porter le nom de Generali Stadium. Selon les informations annoncées, l'assureur italien aurait proposé 650 millions d'euros pour obtenir les droits sur son nom jusqu'en 2052. Une somme importante pour un chantier dont le coût total est estimé à 1,2 milliard d'euros.

Les architectes ont prévu une enceinte ovale, avec deux niveaux de tribunes. Les spectateurs seront installés plus près de la pelouse qu'à San Siro. Derrière les buts, les gradins seront raides, avec une inclinaison de 37 degrés.

Un stade inspiré du mur jaune de Dortmund

Cette disposition rappelle le célèbre mur jaune du Borussia Dortmund. L'objectif est de permettre aux supporters des deux clubs de créer une ambiance impressionnante lors des derbies. Milan et l'Inter continueront de partager le même stade, comme ils le font depuis plusieurs décennies.





Ce projet signifie la disparition de San Siro, l'un des stades les plus mythiques d'Europe. L'enceinte a accueilli de nombreuses grandes rencontres et plusieurs générations de supporters. Sa démolition est également prévue.