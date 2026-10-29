Après 8 semaines sur la touche, un cadre de STVV fait enfin son retour

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Photo: © photonews
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Arbnor Muja est enfin de retour au STVV après une blessure particulièrement pénible. L'ailier albanais a été écarté des terrains pendant près de huit semaines après avoir subi une déchirure à l'ischio-jambier gauche début septembre contre l'Union. La blessure s'est révélée particulièrement grave, même si Muja espérait initialement pouvoir revenir beaucoup plus vite.

Les examens ont révélé une déchirure de pas moins de 143 millimètres. Au départ, les médecins prévoyaient une période de récupération de quatre à six semaines, mais Arbnor Muja souhaitait déjà être à nouveau disponible après trois semaines. Cela s'est finalement avéré beaucoup trop optimiste, puisque son rétablissement a pris près de deux mois.

La blessure la plus grave de sa carrière

Dans Het Belang van Limburg, Muja explique qu'il doit faire particulièrement attention au côté gauche de son corps. C'est déjà la cinquième fois qu'il s'y blesse. "C'était en plus la déchirure musculaire la plus grave de ma carrière jusqu'à présent. Je ressens encore l'endroit où elle était située, mais c'est une douleur avec laquelle je dois composer", confie-t-il.

Entre-temps, l'ailier droit a déjà pu monter au jeu quelques minutes contre Midtjylland et le Club de Bruges. Il n'est toutefois pas encore totalement en forme. Muja estime être actuellement à 80 % et sait qu'une place de titulaire arrive encore trop tôt. Il espère retrouver son meilleur niveau au cours des prochaines semaines.

Muja croit à un retournement de situation au STVV

Malgré la période difficile du STVV, Muja reste particulièrement optimiste. Les Canaris occupent actuellement la treizième place, mais selon l'Albanais, ce classement ne reflète pas les qualités du groupe. "Le STVV ne restera certainement pas à cette treizième place. Je crois énormément en ce groupe", souligne-t-il.


Les prochains matches seront particulièrement importants selon Muja. Le STVV recevra successivement OHL et Zulte Waregem en championnat, tandis qu'un match de Conference League contre Brann est également au programme. L'ailier veut apporter sa contribution et est convaincu que les Trudonnaires pourront recommencer à prendre des points dans les semaines à venir.

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