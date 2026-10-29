Avec son triplé, Samuel Mbangula a rejoint une véritable légende dans l'histoire du football italien

Samuel Mbangula a été le grand monsieur du match entre l'AC Milan et Bologne, ce mercredi soir. Le Diable Rouge a inscrit un superbe triplé pour aider son équipe à prendre les trois points sur la pelouse de San Siro.

Le public belge avait probablement un peu perdu de vue Samuel Mbangula. Parti très jeune en Italie où il a fini sa formation à la Juventus, l'ailier passé par Neerpede avait cependant été révélé aux yeux du grand public après un très bon début de saison 2024-2025 avec la Vieille Dame.

Domenico Tedesco avait alors décidé de le sélectionner pour la première fois avec les Diables Rouges, en novembre 2024. Une trêve de sinistre mémoire puisqu'elle avait été la dernière de Tedesco, et s'était soldée par deux défaites dont une, honteuse, contre Israël.

Samuel Mbangula rejoint Gabriel Batistuta dans l'histoire

Depuis, Samuel Mbangula a connu des hauts et des bas. La saison passée, en manque de temps de jeu à la Juventus, il rejoignait le Werder Brême, où il disputait 28 matchs pour 3 buts et 4 passes décisives, sans forcément convaincre et en étant gêné par des petits pépins physiques.

2 - Samuel #Mbangula è solo il secondo giocatore a segnare una tripletta in trasferta contro il Milan nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A, dopo Gabriel Batistuta (il 26 settembre 1998 con la maglia della Fiorentina). Storico. #MilanBologna #SerieA https://t.co/sysxeHEk85 — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 28, 2026

Cette saison, retour en Serie A - et retrouvailles, en début de saison, avec Domenico Tedesco : Mbangula est prêté par le Werder au FC Bologne. Depuis, l'ex-sélectionneur des Diables Rouges a pris la porte. Mais l'international U21, lui, perce enfin.



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Après des mois compliqués, son manque de rythme le limitant à trois très brèves montées au jeu, Samuel Mbangula était en effet titulaire ce mercredi lors du déplacement à l'AC Milan. Et cela ne pouvait pas mieux se passer, puisque le Belge s'est offert un triplé, son équipe s'imposant 2 buts à 4 à San Siro.

"C'est la plus belle soirée de ma vie. C'est aussi le premier triplé de ma carrière ! Incroyable que cela se soit passé à San Siro", jubilait celui qui attend toujours ses premières minutes en équipe nationale, puisqu'il n'était pas monté au jeu en novembre 2024. La République Démocratique du Congo ne le lâche d'ailleurs pas de l'oeil, et aimerait le convaincre de changer d'allégeance : Mark van Bommel pourrait donc intervenir.

En attendant, Mbangula pourra se réjouir d'être entré dans l'histoire du football italien. Avant lui, un seul joueur avait marqué un triplé en déplacement sur la pelouse de l'AC Milan : Gabriel Batistuta, avec l'AS Rome, en 1998. En très bonne compagnie, donc. Restera désormais à confirmer...