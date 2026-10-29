Célébration clin d'oeil : un ancien chouchou du RWDM nouveau héros de son club

Mickaël Biron a relancé sa carrière en Turquie. L'ancien attaquant du RWDM a vécu une période particulièrement difficile la saison dernière au FC Nuremberg, mais il revit désormais à Batman Petrolspor. Le week-end dernier, il s'est même érigé en héros du match et l'a célébré d'une manière étonnante.

L'attaquant de 29 ans avait quitté le RWDM pour Nuremberg à l'été 2025, pour environ 800.000 euros. Ce transfert s'est avéré décevant. En treize rencontres officielles, Biron n'a inscrit aucun but et n'a délivré aucune passe décisive.

Au mois de mars, l'entraîneur (la légende Miroslav Klose) avait encore comparé Biron à un feu de paille, après que l'attaquant eut enfin donné une meilleure impression lors d'un entraînement. Il a donc été prêté l'été dernier, avec option d'achat, au club turc de deuxième division Batman Petrolspor.

Mickaël Biron se la joue justicier masqué

Les choses se passent nettement mieux dans son nouveau club. Dimanche, Batman Petrolspor était pourtant mené 0-2 face à Esenler Erokspor. Metehan Mert a relancé le suspense après 69 minutes, avant que Pedrinho n'égalise sur penalty à la 85e minute.

Dans le temps additionnel, ce fut ensuite au tour de Biron. L'ancien attaquant du RWDM a inscrit le but décisif pour le 3-2, offrant ainsi une victoire spectaculaire à son équipe. Avec trois buts et deux passes décisives en douze rencontres, il a déjà largement dépassé ses statistiques enregistrées en Allemagne.

Mickaël Biron, attığı golle Batman Petrolspor'un geri dönüşünü tamamladı. 🔥 https://t.co/LYPAsPC7ag



— Fotomaç (@fotomac) October 25, 2026

En clin d'oeil à son club, Biron a partagé sur ses réseaux sociaux une image créée par intelligence artificielle, sur laquelle il apparaissait en Superman avec une cape rouge.