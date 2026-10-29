Coach en Pro League l'an dernier, il a gravi le Kilimandjaro : "Cela m'a redonné l'envie"

Sans club depuis mars, après trois ans à Zulte Waregem, Sven Vandenbroeck a d'abord vécu son licenciement comme une déception. À 47 ans, l'entraîneur a ensuite choisi de décrocher du football, une pause qui lui a fait plus de bien que prévu. "Avant, je retrouvais du travail en quelques semaines, voire en quelques jours. Mais cette fois, je n'ai même pas regardé le football pendant un bon moment", confie-t-il.

Après quinze ans passés comme entraîneur, Sven Vandenbroeck a enfin pu retrouver du temps pour lui. Sa vie sociale avait longtemps été reléguée au second plan en raison de ses longues journées de travail, de ses missions à l'étranger et de ses week-ends consacrés au football. Ces derniers mois, il a ainsi pu jouer au golf et au padel, mais aussi renouer le contact avec d'anciens amis. "J'ai pu reconstruire une vie sociale", raconte-t-il dans Het Nieuwsblad.

De la Marche de la mort au Kilimandjaro

Vandenbroeck a également mis son temps libre à profit pour relever plusieurs défis personnels. Après avoir notamment participé à la Coastal Walk, au Dutch Mountain Trail et à la Marche de la mort, il a gravi le Kilimandjaro début septembre, un sommet culminant à près de 6.000 mètres d'altitude.

Il était accompagné d'un ami atteint de la maladie de Parkinson, qui souhaitait profiter de l'ascension pour sensibiliser le public à cette maladie. "Une semaine sans téléphone ni bruit, avec un groupe de personnes que l'on ne connaît pas et avec lesquelles on dort sous tente : ce fut une expérience très difficile, mais aussi belle et émouvante. J'y ai beaucoup pleuré."

Cette expérience l'a également amené à prendre du recul sur son quotidien. Désormais, il souhaite être moins constamment joignable et se montrer moins disponible face aux sollicitations. Il se dit même ouvert à l'idée de participer à des émissions télévisées d'aventure. "Ils peuvent toujours m'appeler pour des émissions d'aventure", plaisante-t-il. Malgré cette parenthèse, il n'a pas délaissé sa formation et a notamment suivi des séminaires de psychologie afin de conserver sa licence d'entraîneur.

Vandenbroeck veut à nouveau travailler près de chez lui

Après plusieurs mois de repos, Vandenbroeck se sent désormais pleinement prêt à reprendre du service. Selon lui, l'ascension du Kilimandjaro lui a permis de lâcher prise sur certaines choses, tandis que cette période de pause lui a également offert un temps précieux sur le plan personnel. "Pouvoir faire ce que je voulais a été formidable et bon pour le corps. Mais après un certain temps, le corps réclame à nouveau ce stress et cette adrénaline. Je suis donc prêt."





Un retour sur un banc de touche semble donc se rapprocher, mais l'entraîneur pose une condition importante : il souhaite trouver son prochain défi à proximité de son domicile. Ces derniers mois, il a pu passer davantage de temps avec sa fille de 18 ans, ce qui a contribué à améliorer leur relation. Après des années durant lesquelles le football a accaparé une grande partie de son temps, il ne veut pas prendre le risque de fragiliser à nouveau ce lien.