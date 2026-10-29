Coup dur pour Westerlo : un titulaire absent au moins trois mois

Le KVC Westerlo devra se passer de Dylan Ourega dans les prochains mois. Le défenseur a été opéré avec succès après avoir été gravement blessé lors du match contre le SK Beveren le week-end dernier.

Ourega a dû être évacué du terrain sur civière après un tacle d'Arno Verschueren. Des examens ont ensuite révélé une déchirure au quadriceps. Selon le Nieuwsblad, il sera indisponible pendant au moins trois mois.

Au moins trois mois d'absence

Westerlo a confirmé sur son propre site du club que l'intervention s'est bien déroulée. La période à venir sera entièrement consacrée à son rétablissement et à sa rééducation, avec l'objectif de revenir le plus fort possible sur les terrains.

Ourega a également réagi lui-même via Instagram. “Je voulais vous informer que mon opération s'est bien déroulée”, écrit-il. “À partir de maintenant, je vais me concentrer pleinement sur mon rétablissement afin de pouvoir revenir dans les meilleures conditions possibles.”

Le défenseur est conscient qu'une longue rééducation l'attend, mais se montre combatif. “Cette période est une étape importante de mon parcours, mais ma détermination reste intacte. Je suis plus motivé que jamais à travailler dur, à progresser et à revenir sur le terrain avec ambition.”



Enfin, Ourega a remercié toutes les personnes qui lui ont apporté leur soutien ces derniers jours. Westerlo lui a également souhaité un prompt rétablissement au nom de l'ensemble du club. La date précise de son retour dépendra de l'évolution de sa rééducation.