De graves accusations contre un club de Pro League : "Cela équivaut à fausser la compétition"

La collaboration entre le KVC Westerlo et le KVC Houtvenne suscite de vifs débats en Flandre. Certains vont jusqu'à dénoncer une distorsion de la compétition. Si les deux clubs ne font rien d'illégal selon les règles actuelles, Voetbal Vlaanderen reconnaît qu'il y a un problème. Une modification du règlement est donc en préparation.

Le KVC Houtvenne occupe actuellement la tête de la D1 VV, mais cette performance poste question. C'est surtout l'étroite collaboration avec Westerlo, pensionnaire de D1A, qui soulève des questions chez les concurrents.

Patrick Rotsaert, responsable sportif du KSV Roulers, estime que Houtvenne fonctionne en réalité comme une équipe espoirs de Westerlo. Il parle même de distorsion de la compétition, car Westerlo pourrait ainsi, selon lui, éviter certaines obligations financières.

"C'est une forme de distorsion de la compétition. Il est très clair que Houtvenne est une équipe B de Westerlo", déclare Rotsaert dans Het Nieuwsblad. "Dans de tels cas, les clubs professionnels doivent verser des compensations aux autres équipes de la série, mais ils contournent cela de cette manière."

Westerlo pourrait économiser 175.000 euros

Les équipes U23 telles que Jong Cercle et OHL U23 doivent en effet payer chaque année 175.000 euros pour participer à la D1 VV. Cette somme est répartie entre les quatorze clubs amateurs.

Westerlo ne paie pas cette contribution, alors que de nombreux jeunes joueurs campinois sont prêtés cette saison à Houtvenne. En effet, neuf joueurs issus du centre de formation de Westerlo évoluent au KVC Houtvenne, selon Transfermarkt. La saison dernière, ils étaient même... vingt.





La collaboration va d'ailleurs au-delà du prêt de joueurs. Les joueurs concernés s'entraînent à Westerlo et y sont sous contrat, tandis que Houtvenne dispute ses matches à domicile au Camp Westel.

Le président Kurt Van Diest, également responsable sportif à Westerlo, rejette ces accusations. Il souligne que les deux clubs collaborent depuis 2020, bien avant que le débat actuel autour des équipes espoirs ne voie le jour.

Selon Van Diest, cette collaboration est pointée du doigt parce que Houtvenne occupe actuellement la première place. Une éventuelle promotion en Challenger Pro League ne fait d'ailleurs pas partie des ambitions du club, d'après lui.

Voetbal Vlaanderen reconnaît le problème

Voetbal Vlaanderen, la fédération flamande de football amateur, donne partiellement raison aux critiques. La fédération souligne toutefois que Westerlo et Houtvenne n'enfreignent aucun règlement existant. "À l'heure actuelle, il n'est pas question de distorsion sportive de la compétition", précise le porte-parole Nand De Klerck.

Il reconnaît néanmoins que la formule actuelle permet à certains clubs de contourner les règles concernant les équipes U23. La collaboration entre La Gantoise et le RC Gand est également citée comme un exemple comparable.

C'est pourquoi une adaptation du règlement est en cours de préparation en coulisses. Selon Nils Van Brantegem, auditeur général des licences à l'Union Belge, une proposition est déjà prête et doit être soumise au plus vite au Conseil supérieur.

Pour l'instant, Westerlo et Houtvenne ne doivent donc a priori pas craindre de sanctions sur la base de leur collaboration actuelle. Le débat pourrait toutefois avoir des conséquences sur la manière dont les clubs professionnels belges pourront collaborer avec des équipes amateurs à l'avenir.