Décision du Bayern : voici quand Vincent Kompany sera de retour sur le banc

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Décision du Bayern : voici quand Vincent Kompany sera de retour sur le banc
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Vincent Kompany a pu rentrer chez lui mercredi soir, après plusieurs jours d'hospitalisation. Son retour sur le banc du Bayern Munich devra toutefois attendre. Selon Bild, l'entraîneur belge ne reprendra ses fonctions qu'après la prochaine trêve internationale. Il pourrait ainsi manquer au moins trois rencontres de son équipe.

Vincent Kompany a été victime d'un petit malaise vendredi et est hospitalisé depuis lors. Les médecins lui ont diagnostiqué une irritation des méninges. L'entraîneur belge peut désormais poursuivre sa convalescence à domicile, mais un retour immédiat à l'entraînement ou sur le banc n'est pas encore envisageable, écrit BILD.

Trois matchs importants sans Kompany

Kompany ne devrait reprendre ses fonctions qu'après la trêve internationale, prévue du 9 au 17 novembre. Le Bayern devra donc se passer de son entraîneur pour le choc contre le Borussia Dortmund, ce samedi 31 octobre, le déplacement en Ligue des Champions à l'Atlético de Madrid, le 3 novembre, et la rencontre de championnat à Mayence, le 7 novembre.

Ces trois rendez-vous s'annoncent importants dans une période chargée pour le club allemand. Le Bayern retrouvera ensuite la Bundesliga le 20 novembre, avec un déplacement sur la pelouse du FC Cologne. Cette rencontre pourrait donc marquer le retour de Kompany sur le bord du terrain, même si celui-ci dépendra naturellement de son rétablissement.

L'assistant Danks prend provisoirement le relais

En attendant, son adjoint Aaron Danks continuera d'assurer l'intérim. Le Bayern souhaite laisser suffisamment de temps à Kompany pour se rétablir complètement, sans exercer de pression inutile sur son retour. Le directeur sportif Max Eberl a déjà assuré que l'entraîneur serait pleinement opérationnel lorsqu'il retrouverait son poste. "Le jour de son retour, il sera prêt à cent pour cent", a-t-il affirmé.


Pour Kompany, la priorité est désormais de récupérer sereinement. De son côté, le Bayern devra tenter de bien négocier ses prochaines échéances sans son entraîneur principal belge.

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