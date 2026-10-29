Didier Deschamps en pôle pour prendre la tête d'un géant européen !

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Didier Deschamps en pôle pour prendre la tête d'un géant européen !
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Sans poste depuis la fin de la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps pourrait retrouver du service dans les prochaines semaines, voire dans les prochains jours. Le Français serait en effet le favori pour succéder à Luciano Spalletti sur le banc de la Juventus, un club qu'il connaît bien pour y avoir évolué comme joueur entre 1994 et 1999, avant d'y revenir en tant qu'entraîneur entre 2006 et 2007.

La Coupe du monde 2026 était la dernière de Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France. L'ancien milieu de terrain, aujourd'hui âgé de 58 ans, a été remplacé par l'un de ses anciens coéquipiers, avec qui il avait été sacré champion du monde en 1998 : Zinédine Zidane.

Lors de ses dernières conférences de presse, Deschamps évoquait son envie de marquer une pause après 14 années de service à la Fédération française et plus de 180 rencontres vécues sur le banc.

Mais il le disait lui-même : l'ancien entraîneur de Monaco, de la Juventus et de l'Olympique de Marseille ne restera pas éloigné du monde du football bien longtemps. Il rêverait notamment de remporter la Ligue des Champions en tant qu'entraîneur, après avoir déjà soulevé le trophée au cours de sa carrière de joueur. Comme pour la Coupe du monde, d'ailleurs.

Didier Deschamps bientôt sur le banc de la Juventus ?

C'est donc bien dans un club que Didier Deschamps pourrait rebondir dans les prochaines semaines, et l'un d'eux semble se détacher. Il s'agirait d'un retour pour le Français, puisque le nom de la Juventus est évoqué.


Selon les informations du quotidien italien La Stampa, Deschamps serait le favori pour succéder à Luciano Spalletti sur le banc de la Vieille Dame, et de premiers contacts auraient déjà été noués. Pour rappel, la Juventus occupe la huitième place de Serie A, avec déjà onze longueurs de retard sur l'Inter Milan et la Lazio Rome, qui se partagent la tête du classement.

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