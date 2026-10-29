En manque de temps de jeu, un Diable Rouge poussé vers la sortie par son club : un départ dès cet hiver ?

Johan Bakayoko ne joue presque plus au RB Leipzig. Écarté par Martin Demichelis, le Diable Rouge pourrait quitter le club allemand cet hiver.

Johan Bakayoko n'a plus joué avec le RB Leipzig depuis début septembre. L'ancien joueur du PSV Eindhoven passe son temps entre le banc et les tribunes. Selon le journal allemand Bild, le Diable Rouge de 23 ans pourrait quitter le club allemand, un peu plus d'un an après son arrivée.

Bakayoko avait été écarté du groupe contre Francfort après être arrivé en retard. Bild précise que ce n'est pas la raison principale de sa mise à l'écart. Le Belge ne convainc pas Martin Demichelis.

Loin derrière ses concurrents

Sur le côté droit, Brajan Gruda a pris une longueur d'avance. Tidiam Gomis et Andrija Maksimovic passent eux aussi devant Bakayoko dans les choix de l'entraîneur. Même avec les nombreux matchs au calendrier, le Belge ne parvient plus à obtenir du temps de jeu.

Leipzig avait misé 18 millions d'euros sur lui à l'été 2025. Jürgen Klopp s'était impliqué personnellement pour convaincre l'ailier de quitter le PSV Eindhoven. Mais après une première saison à trois buts en 22 matchs, Bakayoko n'a disputé que trois rencontres depuis la reprise.

Un départ (probable) cet hiver



Toujours d'après Bild, Bakayoko pourrait quitter Leipzig cet hiver. Son club ne le retient pas. Le Belge a besoin de retrouver du temps de jeu s'il veut revenir chez les Diables.