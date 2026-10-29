En manque de temps de jeu, un Diable Rouge poussé vers la sortie par son club : un départ dès cet hiver ?

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
En manque de temps de jeu, un Diable Rouge poussé vers la sortie par son club : un départ dès cet hiver ?
Deviens fan de RB Leipzig! 12

Johan Bakayoko ne joue presque plus au RB Leipzig. Écarté par Martin Demichelis, le Diable Rouge pourrait quitter le club allemand cet hiver.

Johan Bakayoko n'a plus joué avec le RB Leipzig depuis début septembre. L'ancien joueur du PSV Eindhoven passe son temps entre le banc et les tribunes. Selon le journal allemand Bild, le Diable Rouge de 23 ans pourrait quitter le club allemand, un peu plus d'un an après son arrivée.

Bakayoko avait été écarté du groupe contre Francfort après être arrivé en retard. Bild précise que ce n'est pas la raison principale de sa mise à l'écart. Le Belge ne convainc pas Martin Demichelis.

Loin derrière ses concurrents

Sur le côté droit, Brajan Gruda a pris une longueur d'avance. Tidiam Gomis et Andrija Maksimovic passent eux aussi devant Bakayoko dans les choix de l'entraîneur. Même avec les nombreux matchs au calendrier, le Belge ne parvient plus à obtenir du temps de jeu.

Leipzig avait misé 18 millions d'euros sur lui à l'été 2025. Jürgen Klopp s'était impliqué personnellement pour convaincre l'ailier de quitter le PSV Eindhoven. Mais après une première saison à trois buts en 22 matchs, Bakayoko n'a disputé que trois rencontres depuis la reprise.

Un départ (probable) cet hiver


Toujours d'après Bild, Bakayoko pourrait quitter Leipzig cet hiver. Son club ne le retient pas. Le Belge a besoin de retrouver du temps de jeu s'il veut revenir chez les Diables.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
RB Leipzig
Johan Bakayoko

Plus de news

Un but après des mois de disette : Charles De Ketelaere débloque son compteur avec l'Atalanta

Un but après des mois de disette : Charles De Ketelaere débloque son compteur avec l'Atalanta

22:20
Un problème de gardiens pour la Belgique ? Les erreurs de Senne Lammens et Mike Penders inquiètent

Un problème de gardiens pour la Belgique ? Les erreurs de Senne Lammens et Mike Penders inquiètent

22:00
Un retour très compliqué à l'Inter : l'ancien Brugeois Stanković critiqué par la presse italienne

Un retour très compliqué à l'Inter : l'ancien Brugeois Stanković critiqué par la presse italienne

21:40
Une ancienne gloire d'Anderlecht met deux maillots historiques aux enchères

Une ancienne gloire d'Anderlecht met deux maillots historiques aux enchères

21:20
"Nous lui souhaitons le meilleur" : le vestiaire du Bayern Munich plus que jamais derrière Vincent Kompany

"Nous lui souhaitons le meilleur" : le vestiaire du Bayern Munich plus que jamais derrière Vincent Kompany

21:00
Le bourreau d'Anderlecht veut poursuivre sur sa lancée : les Francs Borains prochains sur la liste ?

Le bourreau d'Anderlecht veut poursuivre sur sa lancée : les Francs Borains prochains sur la liste ?

20:40
Ivan Leko tire la sonnette d'alarme : « Je veux voir un autre Club de Bruges »

Ivan Leko tire la sonnette d'alarme : « Je veux voir un autre Club de Bruges »

20:20
Le déplacement du Standard à La Louvière menacé ? Les supporters liégeois lancent un ultimatum

Le déplacement du Standard à La Louvière menacé ? Les supporters liégeois lancent un ultimatum

20:00
De graves accusations contre un club de Pro League : "Cela équivaut à fausser la compétition"

De graves accusations contre un club de Pro League : "Cela équivaut à fausser la compétition"

19:40
La RAAL fait un geste pour ses supporters : voici ce qui va changer à l'Easi Arena

La RAAL fait un geste pour ses supporters : voici ce qui va changer à l'Easi Arena

19:20
Les Diables Rouges en rêvent : un pays officiellement candidat pour organiser le Final Four de Nations League

Les Diables Rouges en rêvent : un pays officiellement candidat pour organiser le Final Four de Nations League

19:00
Coup dur pour Westerlo : un titulaire absent au moins trois mois

Coup dur pour Westerlo : un titulaire absent au moins trois mois

18:40
"On en attend davantage de lui" : ce Belge va devoir en faire un peu plus pour convaincre son coach

"On en attend davantage de lui" : ce Belge va devoir en faire un peu plus pour convaincre son coach

18:20
Vincent Kompany averti par Vincent Euvrard : "Attention à ce que le métier ne te bouffe pas"

Vincent Kompany averti par Vincent Euvrard : "Attention à ce que le métier ne te bouffe pas"

17:20
Le Club de Bruges reçoit un avertissement de Ruud Vormer avant le duel contre le PSV

Le Club de Bruges reçoit un avertissement de Ruud Vormer avant le duel contre le PSV

18:00
Un ex-Rouche regrette d'avoir signé au Standard : "Il ne m'a jamais laissé ma chance"

Un ex-Rouche regrette d'avoir signé au Standard : "Il ne m'a jamais laissé ma chance"

17:40
Toujours libre, Frédéric Taquin va-t-il rebondir en France ?

Toujours libre, Frédéric Taquin va-t-il rebondir en France ?

17:00
"Je me bats avec moi-même" : Dimitri Lavalée est bien de retour au Standard, mais doit encore faire attention Interview

"Je me bats avec moi-même" : Dimitri Lavalée est bien de retour au Standard, mais doit encore faire attention

16:20
Enfin la délivrance pour Malick Fofana : "J'ai dû être patient"

Enfin la délivrance pour Malick Fofana : "J'ai dû être patient"

16:40
Le retour est proche pour un Diable Rouge qui a bien manqué à son équipe

Le retour est proche pour un Diable Rouge qui a bien manqué à son équipe

16:00
Radja Nainggolan face à la justice : voici les faits qui lui sont reprochés

Radja Nainggolan face à la justice : voici les faits qui lui sont reprochés

15:30
1
Le Standard avec ou sans Matthieu Epolo contre Courtrai ? Le point de Vincent Euvrard sur l'infirmerie Interview

Le Standard avec ou sans Matthieu Epolo contre Courtrai ? Le point de Vincent Euvrard sur l'infirmerie

14:40
Après 8 semaines sur la touche, un cadre de STVV fait enfin son retour

Après 8 semaines sur la touche, un cadre de STVV fait enfin son retour

15:00
Il avait effectué un test à Anderlecht : un talent sud-américain va bel et bien signer en Belgique

Il avait effectué un test à Anderlecht : un talent sud-américain va bel et bien signer en Belgique

14:30
Avec son triplé, Samuel Mbangula a rejoint une véritable légende dans l'histoire du football italien

Avec son triplé, Samuel Mbangula a rejoint une véritable légende dans l'histoire du football italien

14:00
1
Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour Mika Godts après son premier but au PSG

Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour Mika Godts après son premier but au PSG

13:30
Coach en Pro League l'an dernier, il a gravi le Kilimandjaro : "Cela m'a redonné l'envie"

Coach en Pro League l'an dernier, il a gravi le Kilimandjaro : "Cela m'a redonné l'envie"

13:00
"Keep the Zero" : un cadeau pour les supporters du Standard contre Courtrai

"Keep the Zero" : un cadeau pour les supporters du Standard contre Courtrai

12:40
Inquiet pour Anderlecht, Paul Van Himst pense à son petit-fils : "Si tu étais resté, tu aurais joué"

Inquiet pour Anderlecht, Paul Van Himst pense à son petit-fils : "Si tu étais resté, tu aurais joué"

12:20
"Pas de nouveaux impôts, arrêtez !" : le président du FC Bruges s'oppose aux projets fiscaux en Belgique

"Pas de nouveaux impôts, arrêtez !" : le président du FC Bruges s'oppose aux projets fiscaux en Belgique

12:00
"RWDM Brussels", c'est bientôt fini : troisième changement de nom en 16 mois pour le club molenbeekois

"RWDM Brussels", c'est bientôt fini : troisième changement de nom en 16 mois pour le club molenbeekois

11:40
"Ils perdent un immense talent" : la Belgique arrache un jeune binational qui joue au PSV

"Ils perdent un immense talent" : la Belgique arrache un jeune binational qui joue au PSV

11:20
Un parcours à la Igor Thiago ? Des clubs de Pro League sont intéressés

Un parcours à la Igor Thiago ? Des clubs de Pro League sont intéressés

11:00
Didier Deschamps en pôle pour prendre la tête d'un géant européen !

Didier Deschamps en pôle pour prendre la tête d'un géant européen !

10:40
Décision du Bayern : voici quand Vincent Kompany sera de retour sur le banc

Décision du Bayern : voici quand Vincent Kompany sera de retour sur le banc

10:00
🎥 Frustré, Wouter Vrancken s'accroche : "Nous sommes juste très déçus"

🎥 Frustré, Wouter Vrancken s'accroche : "Nous sommes juste très déçus"

10:20

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 8
Elversberg Elversberg 30/10 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05
Schalke 04 Schalke 04 31/10 RB Leipzig RB Leipzig
B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 31/10 Paderborn 07 Paderborn 07
Werder Brême Werder Brême 31/10 Hoffenheim Hoffenheim
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 31/10 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
FC Augsburg FC Augsburg 31/10 Freiburg Freiburg
Bayern Munich Bayern Munich 31/10 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Union Berlin Union Berlin 01/11 1. FC Cologne 1. FC Cologne
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 01/11 Hambourg Hambourg

Dernières réactions

Davgn Davgn a propos de Avec son triplé, Samuel Mbangula a rejoint une véritable légende dans l'histoire du football italien Union 60 Union 60 a propos de Radja Nainggolan face à la justice : voici les faits qui lui sont reprochés Union 60 Union 60 a propos de Surprise : Harry Kane devance Mbappé et Yamal, et remporte son premier Ballon d'Or ! Pogi Pogi a propos de 🎥 Thorgan Hazard marque son premier but en Ligue 1 (et donne aussi un assist) et offre la victoire à Lens Alex_005 Alex_005 a propos de "Le plus gros flop de l'histoire" : Carlos Forbs va revenir aux Pays-Bas avec une "revanche" à prendre Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Le choc hennuyer entre Charleroi et la RAAL finalement à huis clos ? Une dernière tentative a échoué 051961rouche 051961rouche a propos de La blague qui coûte une fortune : en plus du Ballon d'Or, Kylian Mbappé perd deux sponsors majeurs Alex_005 Alex_005 a propos de Le Club de Bruges pourrait toucher le pactole avec Nicolo Tresoldi : plusieurs grands clubs sur le coup Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Une injustice majeure" : le Sporting de Charleroi ne décolère pas Pogi Pogi a propos de Un cadre du Sporting de Charleroi en route vers un club espagnol qui dispute la Ligue des champions ? Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved