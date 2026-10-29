Enfin la délivrance pour Malick Fofana : "J'ai dû être patient"

Malick Fofana a enfin inscrit son premier but pour Sunderland mercredi soir. Le Diable Rouge a trouvé le chemin des filets lors de la victoire 3-2 contre Brentford en huitièmes de finale de la League Cup. Après la rencontre, l'ancien joueur de La Gantoise s'est montré particulièrement soulagé. Ses premiers mois en Angleterre ne se sont en effet pas tout à fait déroulés comme il l'espérait.

Malick Fofana a quitté l'Olympique Lyonnais pour Sunderland l'été dernier, mais il a d'abord dû faire preuve de patience. Face à Brentford, il a de nouveau reçu sa chance et l'a saisie à deux mains. Après 39 minutes, l'ailier belge a repris de la tête un centre de Jocelin Ta Bi. Il a ainsi porté le score à 3-0 pour l'équipe à domicile, qui avait déjà marqué par l'intermédiaire de Chemsdine Talbi (ex-Club Bruges) et Timur Tutierov.

Fofana soulagé après son premier but

Après le match, Fofana ne pouvait pas cacher sa satisfaction. "Je suis très heureux. Enfin, pourrait-on dire", a-t-il déclaré aux canaux officiels du club de Sunderland. Le Belge a reconnu que la période écoulée n'avait pas été facile. "C'était très difficile, j'ai donc dû être patient. Je suis très heureux de mon but."

Le fait d'inscrire son premier but devant son propre public comptait particulièrement pour le Diable Rouge. Fofana a souligné qu'il s'était senti le bienvenu à Sunderland dès son premier jour. Selon lui, tant ses coéquipiers que les supporters l'ont parfaitement accueilli. Il espère désormais leur rendre cette confiance par de solides prestations.

Un précieux coup de pouce pour Sunderland

Sur le plan sportif aussi, cette victoire tombait à point nommé. Sunderland a failli laisser filer sa large avance. Callum Wilson a réduit l'écart à 3-1 juste avant la pause, puis l'ancien attaquant du Club Bruges Igor Thiago a ramené Brentford à 3-2 dans le temps additionnel.

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Pour Fofana, ce premier but peut représenter un tournant important. Le jeune Belge espère peser de plus en plus sur le jeu de Sunderland au cours des prochaines semaines. De son côté, il reste ambitieux. Après la rencontre, il a souligné qu'il travaille dur chaque jour et qu'il espère enchaîner après cette bonne prestation.