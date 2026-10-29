Et maintenant, les clubs binationaux : un ancien attaquant de l'Union fait le bonheur d'une équipe en exil

Scott Crabbé, journaliste football
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Et maintenant, les clubs binationaux : un ancien attaquant de l'Union fait le bonheur d'une équipe en exil
Photo: © Photonews
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Vous souvenez-vous de Serge Tabekou ? L'ailier camerounais était d'une vivacité redoutable sur son flanc. Il est aujourd'hui actif dans un club à l'existence plutôt singulière.

Repéré au Cameroun par La Gantoise alors qu'il n'avait que 19 ans, prêté à Louvain et Mouscron, Serge Tabekou avait vécu parmi ses plus beaux moments sur les pelouses belges du côté du Parc Duden.

Lorsqu'il était lancé sur son flanc, le natif de Yaoundé ne se posait pas de question et filait comme une balle pour faire parler sa vitesse, signant 12 buts et 9 assists en trois saisons. Depuis son départ de la Belgique après une pige au Lierse lors de la saison 2022/2023, Tabekou (en photo lors d'un duel avec Francis Amuzu) a bien bourlingué.

Serge Tabekou à Chypre

On l'a ainsi connu en Chine, en Arabie saoudite, dans le championnat chypriote et en Albanie. Cet été, il a ainsi quitté Tirana pour signer jusqu'en fin de saison dans le club de Krasava ENY. Il s'agit d'un club russe....ou chypriote : à vous de choisir.

Derrière Krasava ENY, on retrouve Yevgeny Savin, un ancien attaquant russe de l'Anzi Makhachkala. Opposé à la guerre menée en Ukraine par son pays, Savin déménage à Londres après l'invasion russe et se rapproche des joueurs ukrainiens de Premier League.

Krasava ENY, véritable club en exil

Traître à la patrie, Savin voit son club de Krasava (troisième division) radié par la fédération. Il trouve la parade...en le délocalisant à Chypre. Aujourd'hui, Krasava ENY est officiellement basé à Limassol et évolue en première division, disputant ses matchs à domicile à Larnaca.

Après cinq défaites lors des cinq premiers matchs de Cyprus League, Krasava ENY a lancé sa saison en signant un 4 sur 6. Serge Tabekou s'est montré décisif lors de ces deux dernières rencontres.

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