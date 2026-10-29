Felice Mazzù exclu lors du match au sommet : le Parquet a tranché

Scott Crabbé, journaliste football
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Felice Mazzù exclu lors du match au sommet : le Parquet a tranché
Photo: © photonews
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Felice Mazzù a vécu un match particulièrement mouvementé contre le Beerschot. L'entraîneur d'Eupen a reçu une carte rouge après la défaite 1-2 pour avoir demandé des explications au corps arbitral. Le parquet fédéral s'est depuis penché sur l'incident.

Eupen s'est incliné à domicile contre le Beerschot dimanche dernier, mais ce sont surtout les événements qui ont suivi le coup de sifflet final qui ont attiré l'attention. Mazzù était particulièrement furieux parce que l'arbitre Simonini n'avait accordé que quatre minutes de temps additionnel. Il s'est alors retrouvé presque nez à nez avec le quatrième arbitre.

Le parquet fédéral se montre compréhensif envers Mazzù

Cette attitude a été jugée intimidante, ce qui a valu une carte rouge à l'entraîneur carolo. Selon le rapport de l'arbitre, l'entraîneur n'a toutefois pas tenu de propos menaçants ou agressifs. De plus, il est ensuite venu demander calmement des explications sur cette décision.

Le parquet fédéral a tenu compte de ces circonstances atténuantes et a décidé de ne pas réclamer de suspension supplémentaire. Mazzù semble donc s'en sortir sans sanction additionnelle.

Son adjoint sanctionné ?

Moins de clémence en revanche pour Jérôme Patris, l'assistant de Mazzù. Après l'exclusion de son entraîneur principal, le demi-frère de Louis Patris est lui aussi allé demander des explications à l'arbitre. Son attitude a été considérée comme intimidante et des stewards ont même dû intervenir pour l'empêcher de s'approcher davantage.


Le parquet fédéral requiert donc pour Patris une suspension d'un match avec sursis ainsi qu'une amende de 250 euros. Il ne s'agit pour l'instant que d'une proposition de sanction. 

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