Il avait effectué un test à Anderlecht : un talent sud-américain va bel et bien signer en Belgique

Le nom d'Ederson Castillo avait déjà été évoqué en Belgique. L'Équatorien de 17 ans évolue actuellement au LDU Quito et avait passé un test au RSC Anderlecht ; il devrait désormais s'engager au KRC Genk.

Selon le journaliste spécialiste de transferts César Luis Merlo, le Racing Genk débourserait pas moins de trois millions de dollars pour le jeune milieu de terrain équatorien. Ce montant comprend également d'éventuels bonus. Ederson Castillo devrait rejoindre le Limbourg en janvier 2027 et signer un contrat jusqu'en juin 2031. Aucune confirmation officielle des deux clubs n'a toutefois encore été communiquée.

🚨[EXCLUSIVO] Ederson Castillo, mediocampista de LDU y la Sub 20 de Ecuador, fue comprado por el Genk en u$s 3M (incluyendo bonos). *️⃣Se sumará en enero, cuando sea mayor de edad, y firmará hasta junio de 2031. #TratoHecho ℹ️Para @StudioFutbol presentada por @1x_ecuador https://t.co/UA9YP56CPv — César Luis Merlo (@CLMerlo) October 29, 2026

Le milieu défensif est considéré comme un grand talent en Équateur. Il a déjà effectué ses débuts avec l'équipe première du LDU Quito et fait partie de la sélection équatorienne des moins de 20 ans. Il a néanmoins à peine obtenu du temps de jeu avec son club cette saison. En championnat, il n'est apparu qu'à trois reprises.

Anderlecht connaît très bien Castillo

Castillo n'est pas un inconnu du football belge. Le milieu de terrain avait déjà effectué un stage au RSC Anderlecht durant l'été 2025, le club souhaitant suivre son évolution de près. Les Mauves avaient alors manifesté un intérêt concret pour le jeune Equatorien, sans que cela aboutisse sur un transfert.

Plusieurs grands clubs européens suivaient également Castillo. Il avait ainsi été lié à Manchester United et au Bayern Munich. En janvier de cette année, il a même eu l'occasion de faire ses preuves lors d'une période d'essai au FC Barcelone, comme le rapportait le journal espagnol Mundo Deportivo à l'époque.





Castillo fêtera ses 18 ans le 10 décembre et pourra donc rejoindre la Belgique à partir de janvier.