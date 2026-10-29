"Ils perdent un immense talent" : la Belgique arrache un jeune binational qui joue au PSV

Né à Anvers il y a 15 ans, Essam Abdelhamid ne représentera plus la Pologne, le pays de sa mère, mais bien la Belgique dès la prochaine trêve internationale. Le jeune médian défensif du PSV Eindhoven a été victime de commentaires racistes en Pologne et s'est laissé convaincre par l'approche de la Belgique.

La bataille des binationaux bat toujours son plein. Cette fois, c'est la Belgique qui vient de marquer un point en convainquant Essam Abdelhamid (15 ans) de rejoindre l'équipe nationale U16 en novembre.

Né à Anvers, le jeune médian défensif, qui évolue dans les équipes de jeunes du PSV Eindhoven (avec les U17 depuis le début de la saison), peut représenter trois pays : la Pologne, l'Égypte et la Belgique.

Ce sont les couleurs de la Pologne, le pays de sa mère, que le jeune joueur défend depuis le début de sa carrière. Mais Essam Abdelhamid y a été victime de commentaires racistes concernant sa couleur de peau, certains lui affirmant notamment qu'il ne méritait pas de jouer pour la Pologne.

Convoqué avec les U16 belges en novembre

Selon le journaliste polonais Kamil Pawelczyk, Essam Abdelhamid a définitivement tourné le dos au pays de sa mère pour se tourner vers la Belgique, qui a donc su saisir l'opportunité.

Toujours selon le journaliste Kamil Pawelczyk, Essam Abdelhamid est considéré comme l'un des plus grands talents de sa génération en Égypte, tandis que des membres de son entourage auraient déclaré : "La Pologne a perdu un immense talent, pour de bon."



