Inquiet pour Anderlecht, Paul Van Himst pense à son petit-fils : "Si tu étais resté, tu aurais joué"

Paul Van Himst a vu Anderlecht grandir et atteindre les sommets, mais il est aussi témoin des difficultés que traverse son club de cœur. La légende mauve et blanche reste mesurée en évoquant la crise persistante. Le week-end prochain, il vivra également un moment particulier : son petit-fils Amando Lapage foulera la pelouse du Lotto Park avec Westerlo. Une rencontre qui mêle attachement au club, occasions manquées et émotions familiales.

“Ce serait mieux que des garçons comme De Cat restent plus longtemps à Anderlecht. On pourrait ainsi construire une équipe avec quelques joueurs aussi bons que ceux qu'il faut aller chercher. Et ceux-là, il faut aussi les payer, hein”, déclare Van Himst dans Het Nieuwsblad. Il comprend toutefois pourquoi les jeunes talents partent. “Mais pourquoi s'en va-t-il ? Parce que le club reçoit de l'argent pour lui et qu'il peut lui-même signer un gros contrat. C'est une question financière.”

L'ancien Soulier d'Or (1960, 1961, 1965, 1974) ne veut accuser personne. “Mais ensuite ? Qui est le coupable ? Qui a réalisé les transferts ? Si vous commencez à en parler, vous pouvez continuer longtemps.” Il en discute bien avec Eddy Merckx, mais ils ne peuvent pas changer grand-chose. Heureusement, l'accueil lui reste chaleureux à Anderlecht. Le directeur sportif Antoine Sibierski lui a déjà rendu visite, tout comme le CEO Kenneth Bornauw. Van Himst les considère tous deux comme des personnes sympathiques.

Van Himst voyait une opportunité pour Lapage à Anderlecht

L'attachement de Van Himst à Anderlecht rend l'histoire de son petit-fils encore plus particulière. Amando Lapage a rejoint Westerlo au début de l'année 2025, après avoir disputé quatre matchs avec l'équipe première des Mauves et Blancs, dont un en tant que titulaire. “Et il n'avait pas été mauvais contre Bruges”, se souvient Van Himst.

Durant ce même hiver, Anderlecht avait recruté les défenseurs Lucas Hey et Adryelson. Selon Van Himst, ils n'étaient pas forcément meilleurs que son petit-fils. “J'ai dit à Amando : si tu étais resté, tu aurais pu jouer. Mais c'était difficile à ce moment-là, hein.”

Il aurait aimé voir Lapage percer à Anderlecht. “Jouer en équipe première était son rêve.” Il comprend toutefois que son petit-fils ait finalement choisi une autre voie. “Amando n'est pas un grand bavard. Je sens quelque part qu'il le regrette un peu, mais c'est la vie.”





Lapage se sent chez lui à Westerlo

Regrets ou non, Van Himst souhaite surtout que son petit-fils soit heureux. Et cela semble être le cas à Westerlo. “Une jeune équipe, dans un club familial. Je suis heureux qu'il s'y sente bien et qu'il puisse jouer.”

Son retour au Lotto Park le week-end prochain n'en sera que plus particulier. Pour Lapage, ce sera l'occasion de retrouver le club où il rêvait de s'imposer. Pour Van Himst, cette rencontre entre Anderlecht et Westerlo aura une dimension familiale toute particulière, entre attachement aux Mauves, rêves inachevés et fierté de voir son petit-fils poursuivre sa carrière.