Ivan Leko sur la réussite du Club de Bruges en Ligue des Champions : "Cela vient de notre championnat"

Ivan Leko a un avis clairement tranché sur les raisons pour lesquelles le Club de Bruges performe aussi bien sur la scène européenne, qui plus est en Ligue des Champions. D'après l'entraîneur croate, le niveau grandissant de la Jupiler Pro League tend à rendre les Blauw & Zwart encore plus compétitifs.

Cette semaine, l'entraîneur du Club de Bruges Ivan Leko était l'invité du podcast réalisé par la rédaction de Flashscore. L'occasion pour lui, entre autres, d'évoquer la réussite des Blauw & Zwart en Ligue des Champions.

La Pro League aide Bruges à être meilleur en Europe

"Je suis convaincu que notre réussite, comme celle des autres clubs belges en Europe, vient du fait que nous avons un championnat solide et une concurrence relevée. Chaque week-end, on dispute un match très difficile, avec beaucoup d’intensité et une véritable pression pour gagner", a déclaré le Croate.

"C’est presque toujours comme cela : un championnat solide et une concurrence de haut niveau vous donnent aussi de bien meilleures chances d’obtenir des résultats en Europe", a-t-il poursuivi, avant de revenir sur son départ discuté de La Gantoise pour la Venise du Nord.

Revenir au Jan Breydel était impossible à refuser

"Cela a surpris tout le monde, moi y compris. J’étais très heureux à La Gantoise et reconnaissant pour cette opportunité. Nous construisions quelque chose de positif ensemble. Puis, tout à coup, l’appel du Club de Bruges est arrivé. On n’anticipe jamais ce genre de situation, mais c’est le football et il faut prendre des décisions rapidement", a expliqué Leko, qui se voyait mal refuser l'offre brugeoise.

"J’avais déjà joué à Bruges et j’y avais aussi été entraîneur auparavant. Mon lien avec le club est donc exceptionnellement fort. À ce moment-là, j’ai senti que c’était la bonne décision. Cela a été difficile sur le plan personnel et humain, car on noue des relations étroites avec les gens. Mais professionnellement, c’était une opportunité que je devais saisir."





Un attachement sincère à la Belgique

Leko ne le regrette pas. "Avec le temps, je pense que davantage de personnes le comprendront. Habituellement, les entraîneurs sont licenciés après de mauvais résultats. Mais lorsqu’un entraîneur réussit, d’autres clubs viennent et paient sa clause libératoire. Professionnellement, tout a été fait dans les règles, à 100 %. Tout s’est simplement produit très rapidement, ce qui a naturellement été un choc pour moi et certainement pour les deux clubs."

En fin d'entretien, l'ancien coach du Standard a également évoqué son lien avec la Belgique, où il a passé près de la moitié de sa vie. "Nous sommes sincèrement reconnaissants envers les Belges, qui nous ont accueillis si chaleureusement dès le premier jour. Nous avons donc des sentiments très positifs envers les deux pays : d’abord la Croatie, en raison de nos racines, puis la Belgique, où nous vivons depuis maintenant 21 ans", a-t-il conclu.