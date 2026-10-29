Ivan Leko tire la sonnette d'alarme : « Je veux voir un autre Club de Bruges »

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Ivan Leko ne veut pas que le Club de Bruges se perde dans les louanges reçues ces dernières semaines. Les Blauw & Zwart impressionné ces dernières semaines, surtout en Europe, mais le Croate sait que c'est maintenant qu'il faut rester concentré.

À l'approche de la rencontre de vendredi soir contre Zulte Waregem, Leko tente donc de remettre ses joueurs sous pression. Pour lui, le succès des dernières semaines n'est pas une finalité, mais justement l'occasion de mettre la barre haut.

Via Het Nieuwsblad, Leko a reconnu en conférence de presse que l'ambiance autour de son équipe avait complètement changé depuis l'exploit européen face à l'Inter. “Après le match à l'Inter, tout a changé”, a-t-il déclaré. “Avant Milan, nous étions considérés comme corrects. Assez bons pour la Belgique, mais pas suffisamment pour rivaliser en Ligue des champions. Aujourd'hui, tout le monde nous couvre de fleurs et nous sommes portés au pinacle alors que ce n'est vraiment pas encore le cas".

Ivan Leko prévient ses joueurs

"Nos résultats sont incroyables : si quelqu'un m'avait annoncé cela en juin, je l'aurais pris pour un fou", raconte Leko. “Mais nous avons une jeune équipe. Il est difficile de garder les pieds sur terre".

Selon lui, le Club de Bruges a déjà semblé vulnérable à plusieurs reprises ces dernières semaines. Il évoque ainsi les duels contre Lokeren, Saint-Trond.. et même Lens, malgré la large victoire. “Cela aurait pu plus mal se terminer”, avertit Leko. “ Et ça doit changer. Parfois, on a l'impression qu'il suffit de sortir du vestiaire et que tout va ensuite se mettre en place. C'est complètement faux".

Leko cherche donc consciemment à sortir son groupe de sa zone de confort. Pour lui, l'important n'est pas de savoir à quel point le Club est encensé aujourd'hui, mais à quel point il pourra être stable au printemps. “Les trophées ne se gagnent pas en octobre ou en novembre, mais en avril ou en mai”, explique-t-il. “Dans trois semaines, tout le monde aura déjà oublié notre série d'octobre.”

Lire aussi… Ivan Leko sur la réussite du Club de Bruges en Ligue des Champions : "Cela vient de notre championnat"

L'entraîneur reste donc critique. “Nous sommes encore loin d'avoir atteint la stabilité que nous voulons. Il reste tellement de marge de progression.”

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