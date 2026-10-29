"Je me bats avec moi-même" : Dimitri Lavalée est bien de retour au Standard, mais doit encore faire attention

Titularisé pour la première fois depuis son retour au Standard lors du déplacement au Racing Genk, Dimitri Lavalée continue de monter en puissance malgré quelques pépins liés à la grave blessure qu'il a subie la saison dernière. Le défenseur central des Rouches a donné de ses nouvelles ce jeudi, en conférence de presse.

Revenu cet été là où il a été formé, au Standard, et où il a effectué ses débuts professionnels lors de la saison 2019-2020, Dimitri Lavalée aura attendu deux mois avant de disputer son premier match en équipe première depuis son départ du Sturm Graz. Libre de tout contrat cet été, il a répondu positivement à l'appel de Marc Wilmots.

Monté au jeu en Croky Cup contre Dender, le Soumagnard de 29 ans a disputé les 90 minutes du déplacement au Racing Genk, dimanche dernier. "Je suis soulagé d'avoir pu jouer mes premières minutes. Le chemin a été un peu périlleux et il pourrait toujours l'être. Je ne me suis pas entraîné aujourd'hui, par exemple. Mais il n'y a rien de grave et ça devrait être bon pour le week-end."

Quelques pépins, mais tout va bien pour Dimitri Lavalée

Les propos d'un joueur qui subit encore les contrecoups de la première grosse blessure de sa carrière et qui sait que le retour à la pleine forme n'est pas un parcours linéaire.

"Je dois me battre avec moi-même et trouver la meilleure solution pour moi. C'est une nouvelle gestion puisqu'il s'agit de ma première grosse blessure. Après plusieurs mois sans jouer, le corps encaisse les charges différemment. Il y a des zones plus douloureuses qui compensent. Les prises d'appui sont différentes, le dos a par exemple pris quelques coups", a-t-il détaillé.



"Il y a quelques pépins à gauche et à droite à cause du genou. Mais de manière générale, tout va bien. On essaie de trouver des solutions pour que ces douleurs se résorbent le plus rapidement possible. Je fais notamment plus de séances de soins avec le kiné et je veille au mieux à ma préparation."