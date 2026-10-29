"Keep the Zero" : un cadeau pour les supporters du Standard contre Courtrai

La réception de Courtrai, ce samedi soir, s'annonce cruciale pour le Standard, qui a prévu une action en partenariat avec Jupiler pour ses supporters. Un éventuel but encaissé avant la pause risque donc de faire grincer encore davantage des dents que d'habitude à Sclessin.

Sur une série de quatre défaites consécutives en championnat, le Standard se doit de relever la tête à domicile, samedi soir, contre Courtrai.

Une rencontre déterminante pour les Rouches, qui doivent réduire l'écart avec les pensionnaires du Top 5, mais aussi pour Vincent Euvrard lui-même, qui semble tout de même jouer sa tête lors de ces deux rencontres précédant la trêve internationale.

Si recevoir les Kerels n'est pas l'affiche la plus glamour de la saison, la direction liégeoise ne nie pas l'importance de la rencontre et a prévu une action pour encourager ses supporters.

De la Jupiler 0,0 % gratuite à Sclessin

L'opération se nomme "Keep the Zero" et permettra à chaque supporter de recevoir une Jupiler 0,0 % gratuitement à l'achat d'une autre Jupiler 0,0 % avant le coup d'envoi.

Et si le Standard n'encaisse pas de but avant la mi-temps, une autre Jupiler 0,0 % sera offerte à chaque supporter. Le club liégeois ne veut pas tomber dans l'épouvante en ce soir d'Halloween.



