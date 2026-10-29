La RAAL fait un geste pour ses supporters : voici ce qui va changer à l'Easi Arena

La RAAL La Louvière baisse le prix de ses billets jusqu'à la fin de saison. Plusieurs tarifs changent pour permettre aux supporters de payer moins cher.

La RAAL La Louvière a décidé de revoir le prix de ses billets pour la suite de la saison. Après avoir écouté les remarques de ses supporters, le club a choisi de rendre les matchs à domicile plus accessibles dans son communiqué sur Facebook.

Premier changement, et pas des moindres : les affiches face aux grands clubs belges coûteront moins cher. Les rencontres contre Anderlecht, le Standard de Liège, Charleroi, l'Union, Genk et le Club de Bruges seront vendues au prix des matchs de catégorie 2, moins élevé.

Les familles pourront profiter de cette nouvelle politique. Les enfants de moins de six ans pourront assister gratuitement à toutes les rencontres de championnat organisées à l'Easi Arena.

Plusieurs places bénéficieront aussi de prix réduits pour les jeunes, les adultes et les seniors. Le club a dû trouver un équilibre avec les taxes en vigueur et les abonnements déjà vendus.



Avec ces changements, la RAAL espère attirer plus de monde dans ses tribunes jusqu'à la fin de la saison saison. Une belle manière de répondre aux attentes du public, tout en encourageant les supporters à venir soutenir les Loups à domicile.