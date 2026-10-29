Le bourreau d'Anderlecht veut poursuivre sur sa lancée : les Francs Borains prochains sur la liste ?

Muzamel Rahmat Brandon Morren
Muzamel Rahmat et Brandon Morren
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Le bourreau d'Anderlecht veut poursuivre sur sa lancée : les Francs Borains prochains sur la liste ?
Photo: © photonews

Le Beerschot affronte les Francs Borains ce samedi. Malgré un budget limité, Mo Messoudi peut compter sur un groupe presque au complet et des joueurs motivés.

Le Beerschot abordera avec confiance son déplacement de ce samedi face aux Francs Borains en Challenger Pro League. L'entraîneur Mohamed Messoudi peut compter sur un effectif presque entièrement en forme et se réjouit de l'engagement de tous ses joueurs, même ceux qui ont moins de temps de jeu. "Nous ne sommes pas au sommet sur le plan budgétaire", reconnaît Messoudi.

Dans Het Laatste Nieuws, il explique que le Beerschot est solide dans d'autres domaines. "Nous avons la chance que, à l'exception de Jelle Vossen, pratiquement tout le monde soit en forme. Nous avons un bon groupe, avec des joueurs expérimentés qui aiment défendre les couleurs du Beerschot".

Messoudi est satisfait de l'attitude de ses remplaçants. "Même ceux qui commencent sur le banc font leur travail lorsqu'ils ont l'occasion de monter au jeu". Selon lui, la communication du staff technique, qui explique à chaque fois les raisons de certains choix, y contribue.

Messoudi veut à nouveau une ambiance bouillante au Kiel

Pour samedi, l'entraîneur espère retrouver une ambiance bouillante dans le stade. Il fait référence à la récente rencontre face à Anderlecht. "L'ambiance contre Anderlecht doit absolument pouvoir être recréée. Mes joueurs le méritent. Lorsque nous éprouvons des difficultés, les supporters peuvent nous donner ce dernier petit coup de pouce".


Ce coup de pouce pourrait être nécessaire, car Messoudi ne s'attend pas à un match facile. Il évoque Kéres Masangu, ancien joueur de Patro Eisden, ainsi que l'expérience de Dieumerci Ndongala et Dorian Dessoleil. Maxime Bastian l'inquiète aussi. "Il joue de manière plus offensive cette saison et a inscrit cinq buts". Pour le Beerschot, le message est clair : la confiance est présente, mais il ne faut pas sous-estimer l'adversaire.

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