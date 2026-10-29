Le Club de Bruges reçoit un avertissement de Ruud Vormer avant le duel contre le PSV

L'ancien capitaine du Club de Bruges, Ruud Vormer, est impressionné par le début de parcours européen des Blauw & Zwart, mais sait que le prochain rendez-vous face au PSV Eindhoven sera particulièrement difficile. "Ils doivent continuer sur leur lancée", affirme-t-il dans le Krant van West-Vlaanderen.

Ruud Vormer a vu avec plaisir le Club de Bruges réussir une très belle entame de campagne en Ligue des Champions, avec une belle victoire contre Lens et surtout un exploit sur le terrain de l'Inter Milan. C'est surtout l'efficacité brugeoise qui l'impressionne. "D'accord, ils ont eu un peu de réussite à Milan, mais on ne prend pas 6 points sur 9 par hasard", déclare-t-il dans le Krant Van West-Vlaanderen.

Vormer met en garde contre les qualités offensives du PSV Eindhoven

Vormer conseille cependant à son ancienne équipe de ne pas sous-estimer son prochain adversaire. "Si le Club laisse beaucoup d'espaces derrière, le PSV peut lui faire mal", pointe-t-il. Le Néerlandais connaît les qualités du PSV Eindhoven, et apprécie également l'entraîneur Peter Bosz. "J'aime vraiment la manière dont il fait jouer son équipe et dont il en parle. C'est un homme très honnête, qui dit toujours les choses telles qu'elles sont".

Vormer ne veut pas se prononcer catégoriquement quand on lui demande de comparer les qualités des deux équipes. "Je ne peux pas dire s'ils ont plus de qualité que Bruges , mais ils ont de très bons joueurs. Le Club devra vraiment être prêt".

Le Club de Bruges bien placé en Ligue des Champions

L'ancien capitaine du Club de Bruges reste également optimiste pour la suite de la campagne de Ligue des champions des Gazelles. Avec des matches à domicile contre Liverpool et Bodø/Glimt, ainsi que des déplacements à Naples et Stuttgart, il estime que le Club peut récolter les points nécessaires pour atteindre le tour suivant. « Ils prendront certainement ces 10 ou 11 points nécessaires à une qualification", espère Vormer.



Une place dans le top 8 lui semble toutefois plus difficile à atteindre. "Pour se hisser parmi les huit premiers, il faudra vraiment que tout se passe parfaitement, mais en football, tout est possible".