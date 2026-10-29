Le déplacement du Standard à La Louvière menacé ? Les supporters liégeois lancent un ultimatum

Les supporters du Standard de Liège réclament plus de places pour le déplacement à La Louvière. Sans réponse du club, ils menacent de prendre des mesures.

Le déplacement du Standard de Liège à La Louvière, prévu le 5 décembre en Coupe de Belgique, provoque des tensions entre les supporters liégeois et le club louviérois. La Famille des Rouches, qui regroupe les clubs de supporters du Standard, réclame plus de billets pour cette rencontre et menace de prendre des mesures si la situation ne change pas.

Avec que 400 billets disponibles (visiteurs), de nombreux fans risquent de manquer ce rendez-vous. La Famille des Rouches souhaite obtenir 700 places pour permettre à plus de Liégeois de suivre leur équipe. Une demande que l'association juge "simple et raisonnable".

Pas de réponse malgré une première demande

Les supporters assurent avoir anticipé le problème. Dès juillet 2025, des discussions avaient été entamées avec les dirigeants de la RAAL et les autorités locales. Le 19 octobre, une nouvelle demande a été introduite par l'intermédiaire de Pierre François, directeur général du Standard. Sans résultat pour le moment. "À ce jour, nous n'avons reçu aucune réponse de la part des instances louviéroises", regrette l'association.

Le ton se durcit du côté des Rouches. "Nous tenons à rappeler qu'il est primordial que les clubs de supporters ne soient pas pris en otage par une stratégie consistant à faire traîner les discussions", peut-on lire dans le communiqué. La Famille des Rouches prévient qu'elle "se réserve le droit de prendre des mesures fortes" si aucune solution n'est trouvée.

Maximum une semaine pour trouver une solution

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Un ultimatum a été fixé au 5 novembre 2026. Sans réponse d'ici là, les supporters devront décider s'ils souhaitent se rendre à La Louvière sans billet. "Le football appartient à ses supporters", insiste l'association, qui conclut son communiqué par un message. "Il faut sauver la culture du déplacement".