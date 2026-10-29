Le retour est proche pour un Diable Rouge qui a bien manqué à son équipe

Après avoir manqué deux matchs, dont un lourdement perdu par l'AC Milan, Diego Moreira va faire son retour. Cela tombe bien : ce week-end, c'est le derby milanais qui est au programme.

Diego Moreira (22 ans) réalise un excellent début de saison à l'AC Milan, où il est arrivé avec sur les épaules la pression d'un transfert à 50 millions d'euros. Auteur de 3 buts en 5 matchs de Serie A, le Belge avait disputé l'intégralité des rencontres des 6e et 7e journées.

Dans la foulée, Moreira avait dû prendre un peu de repos en raison d'une surcharge physique. Il était donc absent pour le déplacement de Milan à l'Udinese (0-2), puis cette semaine pour la réception du FC Bologne.

Un match très compliqué pour les Rossoneri, qui se sont inclinés 2 buts à 4 et ont notamment encaissé trois buts des oeuvres d'un autre ailier belge, à savoir Samuel Mbangula. L'AC Milan aurait-il obtenu un meilleur résultat si Diego Moreira avait été présent ?

Diego Moreira a fait son retour à l'entraînement avec Milan

Le week-end prochain, un match au sommet attend Milan, et selon la Gazzetta dello Sport, Diego Moreira devrait cette fois être de la partie. Le Belge a fait son retour à l'entraînement.

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Il n'est d'ailleurs pas le seul : Adrien Rabiot et Mario Gila, eux aussi absents depuis deux rencontres, devraient également être disponibles pour le derby della madonnina ce samedi 31 octobre.