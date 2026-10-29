Le Standard avec ou sans Matthieu Epolo contre Courtrai ? Le point de Vincent Euvrard sur l'infirmerie

Vincent Euvrard a fait le point sur l'infirmerie du Standard avant la réception de Courtrai, avec une grande interrogation : Matthieu Epolo sera-t-il en mesure de tenir sa place dans les cages ? La réponse reste en suspens, et Lucas Pirard se tient prêt.

Une grosse question se pose au Standard : Matthieu Epolo sera-t-il en mesure de tenir sa place dans les cages lors de la réception de Courtrai, ce samedi ? Une question à laquelle Vincent Euvrard n'a pas vraiment su répondre en conférence de presse, ce jeudi. Le T1 des Rouches est dans l'attente.

"Il suit le protocole commotion. C'est du 50-50. On va voir ce que ça donne demain. Le protocole commotion est là pour une bonne raison. Il y a eu beaucoup de problèmes de santé avec ceux qui ne l'ont pas respecté. On ne va certainement pas prendre de risque pour la santé du joueur. S'il y a moyen, il va jouer. Sinon, ce sera Lucas (Pirard)."

Matthieu Epolo est revenu à l'entraînement, mais sera-t-il prêt ?

"Ce sont des tests bien précis qui se construisent de jour en jour. Il y a des tests en avant-saison, quand les joueurs sont en bonne santé, et on compare quand il y a une commotion pour situer le problème. Il était sur le terrain cette semaine et a joué quelques ballons avec le coach des gardiens. Il a bien réussi les premières étapes."

Bien négocier les premières étapes ne signifie pas pour autant être prêt à jouer un match. "Rentrer dans un match et négocier des contacts en risquant encore d'avoir des impacts ? C'est surtout ça qui doit être validé. Jouer avec un casque ? Il faudrait demander à un expert. Les casques sont là, de toute façon, et tu peux décider de le porter à un moment donné."

Mohamed El Hankouri va jouer avec le SL16 FC

Pas encore de certitude, donc, pour Matthieu Epolo. Pour le reste, Casper Nielsen et Bernard Nguene seront toujours absents. Dimitri Lavalée ne s'est pas entraîné ce jeudi en raison d'un petit souci à la hanche et a passé une IRM, mais sa participation au match de samedi ne semble pas compromise. Mohamed El Hankouri s'est entraîné à 100 % cette semaine et pourrait jouer entre 45 et 60 minutes avec le SL16.





"Enfin, Adnane Abid ne s'est pas entraîné pendant quelques jours après le match parce qu'il a eu de petites douleurs sous le pied, mais il sera normalement apte à jouer." Quelques petits bobos, mais pas de grosse blessure, donc, au Standard, où Josué Homawoo est aussi sur la pente ascendante, même s'il demeure loin d'être prêt.