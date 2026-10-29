Le tournant de sa saison ? Opportunité inattendue pour Thorgan Hazard

Auteur d'un but et d'une passe décisive en une demi-heure face au Paris FC, Thorgan Hazard pourrait être titularisé à la pointe de l'attaque du RC Lens pour le derby face au LOSC de ce week-end. Cela devrait être l'ancien Diable Rouge passé par Zulte Waregem et Anderlecht ou... Franjo Ivanovic, que l'on a bien connu sous les couleurs de l'Union Saint-Gilloise.

Mercredi, le RC Lens a appris dans un communiqué que son attaquant Odsonne Edouard avait subi une opération et qu'il serait absent pendant quelques semaines.

"Il souffrait depuis le début de la saison de douleurs chroniques qui l’empêchaient d’atteindre son meilleur niveau", a précisé plus tard l'entraîneur Yannick Cahuzac lors de sa conférence de presse.

Une blessure qui arrive au mauvais moment pour les Artésiens, puisqu'Abdallah Sima est lui aussi toujours indisponible en raison d’une blessure à la cuisse. Son retour n’est pas attendu avant la fin novembre.

Thorgan Hazard titulaire... en pointe au RC Lens ?

Il ne reste donc plus que deux options pour débuter à la pointe de l'attaque lors du derby tant attendu face au LOSC, ce vendredi soir. Deux têtes connues pour nous, suiveurs du football belge.



En effet, la place de titulaire devrait se disputer entre Franjo Ivanovic, ancien attaquant de l'Union Saint-Gilloise, et Thorgan Hazard, qui a vécu un début de saison délicat chez les Sang & Or, mais qui reprend des couleurs et qui pourrait bénéficier de cette opportunité pour frapper fort dans un match très important pour le RC Lens et ainsi véritablement lancer sa saison après sa montée au jeu décisive face au Paris FC.