Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour Mika Godts après son premier but au PSG

Mika Godts a des raisons d'avoir le sourire récemment. Lundi, le Diable Rouge a enfin débloqué son compteur buts avec le PSG. Et il devrait bientôt vivre un autre heureux événement : selon les médias français, il s'apprêterait à devenir papa pour la première fois.

Quelques jours après son premier but sous les couleurs parisiennes, et alors que son match très réussi face à l'Olympique Lyonnais a mis la presse française à ses pieds, Mika Godts... était absent à l'entraînement du PSG, ce jeudi matin.

Pas d'inquiétude, cependant : cette absence n'est liée ni à un écart disciplinaire du Belge, ni à une blessure. C'est en effet en raison d'un futur heureux événement que Godts n'a pas pris part à la séance de ce jeudi.

Mika Godts va devenir papa

Selon RMC Sport, Mika Godts devrait en effet sous peu devenir papa pour la première fois, à l'âge de 21 ans.

La date précise n'est pas connue, mais cela devrait être pour les heures à venir. Le Diable Rouge pourrait donc manquer le match de vendredi face au Havre.



Cette bonne nouvelle pourrait encore donner un peu plus des ailes à Godts, qui a peut-être réalisé sa prestation référence avec Paris (un but et un assist) face à Lyon lundi dernier.