Les Diables Rouges en rêvent : un pays officiellement candidat pour organiser le Final Four de Nations League

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Les Diables Rouges en rêvent : un pays officiellement candidat pour organiser le Final Four de Nations League
Photo: © photonews
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La Belgique est actuellement troisième de son groupe en Ligue des Nations, mais de bons résultats lors de la trêve de novembre, et la qualification pour les quarts de finale du Final Four sera à portée. Il faudra ensuite passer un tour afin d'accéder à la phase finale.

En théorie, les Diables Rouges peuvent même toujours rêver de la première place, synonyme de qualification pour les quarts de finale de la Nations League. Mais avec 4 points de retard sur la France, il faudrait un petit miracle. C'est plutôt la 2e place occupée par l'Italie, qui se rendra au Stade Roi Baudouin le 15 novembre prochain, sur laquelle la Belgique a l'oeil.

Et si la France, de son côté, se qualifie ensuite pour le Final Four, elle aimerait alors organiser ce dernier. C'est ce qu'a confirmé le président de la Fédération Française de Football, Philippe Diallo, à Ouest France. Les Bleus se rendront en Italie le 12 novembre et recevront ensuite la Turquie à Bordeaux le 15 novembre afin de valider leur ticket pour les quarts de finale. 

Lyon et Saint-Etienne pour le Final Four 

Ces quarts de finale se tiendront ensuite en mars 2027. Et en cas de qualification, la France sera alors officiellement candidate pour accueillir la phase finale de la Ligue des Nations, qui se tiendra quant à elle du 9 au 13 juin 2027. En 2025, c'est l'Allemagne qui avait organisé le Final Four, remporté par le Portugal.

Les Pays-Bas, l'Italie et le Portugal avait été pays-hôtes des éditions précédentes, ce qui commence à limiter les options si l'UEFA veut éviter les répétitions tant que faire se peut. La France, mais aussi l'Angleterre semblent des candidats naturels.


La FFF a même déjà décidé des villes-hôtes si elle est désignée organisatrice : il devrait s'agit de Lyon et Saint-Etienne. Le Stade de France et le Parc des Princes sont quant à eux indisponibles début juin 2027, excluant de facto Paris des possibilités. 

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